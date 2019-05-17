Мадонна выступит в финале "Евровидения-2019"

17 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Американская поп-звезда Мадонна выступит в финале международного конкурса песни "Евровидение-2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно информации официального сайта "Евровидения", во время финального шоу Мадонна исполнит две песни. Среди них знаменитая "Like a Prayer". В этом году композиции исполняется 30 лет, чему и посвящено выступление певицы в Тель-Авиве. Зрители "Евровидения-2019" также первыми услышат эксклюзивный трек Мадонны "Future" с ее нового альбома" Madame X", который выйдет 14 июня. Сингл "Future" певица исполнит в дуете с американским рэпером Quavo.

К слову, Мадонна выступит в Израиле третий раз за свою карьеру, на сцене "Евровидения" - впервые.

Израиль с гордостью называет "Евровидение-2019" самым дорогим и зрелищным. Первый полуфинал песенного форума открыла победительница прошлого года Нетта Барзилай, которая исполнила свою победную песню "Toy". Также на сцену "Евровидения" в интервал-акте вышли победительница конкурса 1998 года Dana International и израильский музыкант, композитор, продюсер и аниматор Кутиман.

Во втором полуфинале выступила группа Shalva. В ее состав входят люди с ограниченными возможностями: ведущие певцы слепы, а у барабанщика синдром Дауна. Название коллектива переводится как "спокойствие", своим творчеством музыканты еще раз доказывают, что инвалидность не является ограничением в осуществлении мечты. Shalva исполнила песню "Million Dreams".

Финал конкурса состоится 18 мая, именно тогда мы узнаем, кому достанется хрустальный микрофон. Прямую трансляцию традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). -0-