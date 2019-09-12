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12 сентября 2019, 07:04

Маэстро Владимир Спиваков отмечает 75-летие

Владимир Спиваков. Фото из архива
Владимир Спиваков. Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР, выдающийся российский скрипач и дирижер, всемирно известный музыкант Владимир Спиваков отмечает 75-летие.

Лукашенко поздравил Владимира Спивакова с 75-летиемЛукашенко поздравил Владимира Спивакова с 75-летием
Глава государства отметил, что Владимира Спивакова знают во всем мире как виртуозного музыканта, блестящего дирижера и выдающегося педагога, а в Беларуси его ценят еще и как маэстро международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает".

Владимир Теодорович Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", президент Московского международного Дома музыки. Спиваков является одним из тех современных исполнителей, благодаря которым музыкальное искусство России остается на высочайшем мировом уровне.

Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. С шести лет увлекся игрой на скрипке. Учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории, затем поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, после которой продолжил учебу в Московской консерватории по классу скрипки сразу по двум направлениям - скрипичному и дирижерскому. Как скрипач Владимир Спиваков прошел блестящую школу у знаменитого педагога, профессора Московской консерватории Юрия Янкелевича. Значительное влияние оказал на Спивакова выдающийся скрипач ХХ века Давид Ойстрах.

Концертную деятельность Владимир Спиваков начал в 1965 году, а через пять лет стал солистом Московской филармонии. В 1960-1970-е годы стал лауреатом престижных международных конкурсов имени М.Лонг и Ж.Тибо в Париже, имени Н.Паганини в Генуе, конкурса в Монреале и конкурса имени П.И.Чайковского в Москве. После такого признания он сразу вошел в мировую скрипичную элиту и стал постоянно выступать с концертами.

С приходом всемирной известности Владимира Спивакова в 1975 году пригласили в Нью-Йорк, где его сольный дебют был встречен овациями. Он выступал в качестве солиста с Английским и Шотландским оркестрами, а также с Лондонским симфоническим и Королевским филармоническим оркестрами.

В 1979 году с группой музыкантов-единомышленников Владимир Спиваков создал собственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и стал его бессменным художественным руководителем, дирижером и солистом. Дирижерскому мастерству Спиваков обучался у профессора Израиля Гусмана в России, также брал уроки у Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля в США. Бернстайн в знак дружбы и признания таланта Спивакова подарил ему свою дирижерскую палочку, с которой маэстро не расстается и по сей день.

Владимир Спиваков и виолончелист камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Дмитрий Прокофьев. 2016г.
Владимир Спиваков и виолончелист камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Дмитрий Прокофьев. 2016г.

Можно без преувеличения сказать, что название коллектива, которым руководит маэстро, как нельзя лучше характеризует его артистические возможности. Спиваков действительно виртуоз, который обладает собственной исполнительской манерой. Оркестр гастролирует по всему миру и каждый раз имеет грандиозный успех.

В 1989 году Владимир Спиваков возглавил Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция) и до сегодняшнего дня является его художественным руководителем. С 2001 года в Москве раз в два года стал проводиться фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". С 2010 года фестиваль расширил географию выступлений и начал гастроли в других городах России и СНГ.

Владимир Спиваков - член жюри известных международных конкурсов в Париже, Генуе, Лондоне и Монреале, президент конкурса скрипачей имени Сарасате в Испании. В 2002 году возглавлял жюри скрипачей на ХII Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. В 2016 году организовал Международный конкурс скрипачей в Уфе. Кроме того, в 1994 году дирижер учредил Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, стипендиатами которого стали многие одаренные юные музыканты.

В 2003 году Владимир Спиваков создал Национальный филармонический оркестр России, став его художественным руководителем и главным дирижером, в том же году он возглавил Московский международный Дом музыки. С 2011 года Владимир Спиваков - член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.

С 1984 года Владимир Спиваков женат на выпускнице ГИТИСа, а ныне телеведущей Сати Спиваковой (Саакянц). У дирижера три дочери: Екатерина, Татьяна и Анна, а также сын от первого брака с пианисткой Викторией Постниковой - Александр Рождественский.

Владимир Спиваков награжден многими премиями и призами, он лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации.

В 2014 году за исключительный личный вклад в развитие и популяризацию классического искусства, большие заслуги в укреплении белорусско-российских культурных связей в соответствии с указом Президента Беларуси Александра Лукашенко Владимир Спиваков награжден орденом Франциска Скорины.

С Беларусью Владимира Спивакова связывает много творческих проектов. Один из наиболее прославленных - музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…", который с успехом проходит не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Фестиваль собирает артистов мирового уровня: в 2018 году на открытии V Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…" выступили самые востребованные оперные певцы в мире Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Музыкальные встречи неизменно запоминаются яркими концертами, театральными постановками и выступлениями молодых талантов.-0-

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