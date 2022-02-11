"Майстэрні часу": работы учеников Михаила Савицкого представлены в НЦСИ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Майстэрні часу: Міхаіл Савіцкі і яго вучні" открылась в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в НЦСИ.

В залах Национального центра современных искусств представлены произведения учеников Михаила Савицкого, которые стажировались в творческих академических мастерских живописи, графики и скульптуры. Это Александр Суша, Роман Заслонов, Александр Ксендзов, Виктор Ольшевский, Игорь Бархатков, Сергей Шемет, Владимир Кожух, Владимир Гончарук, Александр Фроленков. В экспозиции представлены также произведения из музейных фондов НЦСИ, в том числе картина самого Михаила Савицкого. Частью выставки стал и подготовленный центром видеофильм, посвященный творческим академическим мастерским, в съемках которого приняли участие художники, стажировавшиеся в мастерских в разные годы.

"Рай для художников", "идеальная ситуация" - так сегодня говорят художники, работавшие здесь когда-то. Академические мастерские позволяли не заботиться о материальном и давали возможность сосредоточиться на творчестве и развитии", - рассказали в учреждении культуры.

В одном из корпусов Национального центра современных искусств Республики Беларусь в свое время существовали творческие академические мастерские живописи, графики и скульптуры, инициатором создания которых стал легендарный художник Михаил Савицкий.

"Важную часть своей жизни Михаил Савицкий посвятил педагогической деятельности и развитию художественного образования в Беларуси. Савицкий руководил творческими академическими мастерскими живописи, графики и скульптуры до последних дней своей жизни, в которых за время их существования прошли обучение более 70 молодых художников", - отметили в центре.

Посетить выставку можно будет по 4 апреля.-0-