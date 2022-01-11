Малоритские мастера обучат азам ткачества польских партнеров

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе стартовал проект международной технической помощи "Вектор в прошлое. Развитие традиционной культуры как драйвер роста туристического потенциала", сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Ведущим бенефициаром проекта выступает отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Его партнером - Центр культуры, спорта и отдыха в городе Клещеле и ассоциация "Наследие Подляшья" Подляского воеводства. Проект реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Общий бюджет составляет 66,5 тыс. евро, из которых 59,9 тыс. евро - софинансирование со стороны Европейского союза.

"Цель проекта - сохранение и продвижение региональных особенностей аутентичных культурных традиций белорусско-польского пограничья для повышения туристической привлекательности трансграничной территории. Мы намерены объединить усилия трех бенефициаров, каждый из которых обладает опытом и квалификацией в своей компетенции", - сказали в райисполкоме.

В Клещеле, к примеру, намерены возродить ткачество. Мастера из Беларуси поделятся опытом и обучат польских партнеров азам этого ремесла. В свою очередь в Малоритском районе заинтересованы в возрождении спирального и объемного соломоплетения, чем славится Хайнувский повят. В гмине Нарев запланированы мастер-классы для печников из Польши и Беларуси. Там построят хлебную печь, проведут кулинарные тренинги.

Белорусские и польские партнеры также обменяются опытом в сфере сохранения и продвижения культурного наследия, народного творчества. Планируется проведение фестивалей, издание тематических буклетов, фотоальбома, создание в Малорите информационного центра развития и популяризации традиционной культуры и туризма. Ожидается, что по окончании проекта участники подпишут соглашение о дальнейшем сотрудничестве.-0-