Манаев: спецпремия Президента дает понимание, что твой труд нужен и людям, и государству

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная премия Президента дает понимание, что твой труд нужен и людям, и государству, отметил народный артист Беларуси ведущий мастер сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Виктор Манаев, которой удостоен этой награды, в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Я счастлив на своей работе. Служу в прекрасном театре и зрителю очень благодарен за любовь к нему", - подчеркнул Виктор Манаев.

По его словам, предыдущий год был насыщенным и интересным: он ознаменовался 60-летним юбилеем и творческим вечером, подведением итогов и новыми ролями. "Прекрасный год получился, потому что было много премьер в театре, на большой сцене выпустили спектакль "Ревизор" в постановке Николая Пинигина. И я там с радостью играю Городничего. Спектакль пользуется большим успехом у зрителей, что очень радует. Кроме того, мы съездили на большие гастроли в Китай со спектаклем "Чайка" на белорусском языке с субтитрами на китайском. Наша постановка пользовалась там популярностью. Год был активным, добрым и хорошим. Надеюсь, что и следующий будет не хуже", - сказал актер.

Также в 2018 году Виктор Манаев за роль Городничего в "Ревизоре" стал победителем V Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" в номинации "Лучшая мужская роль в спектакле театра драмы". "Легко играть хороших, чистых, светлых персонажей, у которых действительно учишься. Бывает, приходится играть несчастных и нечестных людей. Но, возможно, зритель посмотрит постановку и поймет, как нельзя жить. Поэтому отрицательные образы тоже имеют большое значение, если это делать серьезно и с полной отдачей", - выразил мнение Виктор Манаев.

Сегодня он задействован в семи спектаклях Купаловского театра - "Павлинке", "Пинской шляхте", "Местечковом кабаре", "Чайке", "Вельтмайстере-аккордеоне", "Школе налогоплательщиков" и "Ревизоре". "Мой рабочий день бывает разным - иногда очень напряженным, когда выпускаем новый спектакль. Порой сложным, ведь если постановка серьезная, то и готовишься к ней по-особенному, выдержать большой спектакль невозможно без собранности и концентрации", - рассказал актер.

Виктор Манаев родился 7 августа 1958 года в Минске. Окончил школу в 1975 году, но в театральный институт сразу не поступил. Целый год до следующих вступительных экзаменов работал в Государственном театре кукол, а затем поступил в Белорусский театрально-художественный институт на кукольное отделение. В 1980 году талантливого выпускника пригласили в Купаловский театр (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы).

За почти 40 лет артист сыграл самые разные роли. За персонаж Леньки Одуванчика в "Рядовых" Алексея Дударева в 1985 году он получил Государственную премию СССР в области драматического искусства и стал самым молодым лауреатом этой премии. Высоко было оценено и исполнение артистом роли Микиты Зносака из "Тутэйшых" Янки Купалы, за которую его наградили Государственной премией Беларуси в 1992 году.

Творчество Виктора Манаева также отмечено премией Ленинского комсомола Беларуси, дипломом за лучшую мужскую роль на фестивале "Прибалтийская театральная весна-85", дипломом фестиваля "Золотой витязь" в 2005 году за роль Нищего в спектакле "Сымон-музыкант" по поэме Якуба Коласа, а также Нагрудным знаком Министерства культуры Беларуси "За вклад в развитие культуры Беларуси" в 2008 году. Звание народного артиста присуждено в 2011 году, в 2013-м актер стал лауреатом Государственной премии Беларуси.-0-