Маринина: в Минске испытываю покой, уверенность и стабильность

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Классик российского детектива Александра Маринина сегодня на встрече с журналистами отметила, что в Минске испытывает покой, уверенность и стабильность, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске я четвертый раз, но, к сожалению, это всегда очень короткое пребывание. Со времени моего первого приезда в Минск в 1998 году город, конечно, изменился. Он стал светлее и просторнее. Я чувствую здесь покой, уверенность и стабильность. В противовес московской суете, которая очень выматывает и делает человека нервозным. В Беларуси люди совершенно другие - мягче и добрее", - рассказала Александра Маринина.

Как отметил генеральный директор ОАО "Белкнига" Александр Вашкевич, данная встреча стала возможной благодаря взаимодействию "Белкниги" и российского издательства "Эксмо". "У нас уже стало хорошей традицией раз в год проводить обучающие встречи с российскими коллегами, которые в этом году предложили разнообразить их и пригласить в Минск Александру Маринину", - сказал гендиректор.

Он подчеркнул, что каждая новая книга Александры Марининой становится заметным событием в российской литературной жизни. И белорусскому читателю тоже будет интересно новое творение известного детектива - роман "Горький квест", претендующий на звание самой необычной книги в литературной карьере автора.

Для написания этой книги, по словам Александры Марининой, она перечитала многие произведения Максима Горького. А в данный момент читает одновременно четыре книги для создания новой истории о Каменской, которая будет кардинально отличаться от предыдущих. "Я буду экспериментировать, потому что просто не могу писать одинаково. Мне скучно, поэтому буду нарушать законы жанра детектива", - заявила писательница.

Накануне встречи с журналистами известная писательница пообщалась с белорусскими читателями. Она отметила, что их волнуют те же вопросы, что и российских. Наиболее часто спрашивают, как автор относится к экранизации своих книг, как придумала Каменскую, как решила стать писателем, использует ли в детективах случаи из своей практики.

Настоящее имя Александры Марининой - Марина Анатольевна Алексеева. Писательница родилась во Львове, в потомственной семье работников МВД. После окончания юридического факультета МГУ работала в Академии МВД СССР, затем в Московском юридическом институте МВД, занималась исследованиями психики преступников. Свою первую детективную повесть "Шестикрылый серафим" написала в 1991 году в соавторстве с коллегой по службе Александром Горкиным. Тогда же появился псевдоним Александра Маринина, составленный из имен соавторов. Следующую детективную повесть Маринина уже писала самостоятельно. С 1992 года она создала цикл детективных романов об Анастасии Каменской. В 1999 году ее романы начали экранизировать, по мотивам 21 произведения создано четыре телевизионных сериала "Каменская". Книги Александры Марининой переведены более чем на 25 языков мира.-0-