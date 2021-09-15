Маркевич: библиотеки в современном мире стали социокультурными центрами

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Библиотеки в современном мире стали социокультурными центрами. Об этом заявил сегодня журналистам министр культуры Анатолий Маркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Иногда спрашивают: а зачем библиотеки, если все есть в интернете? Но живое слово наших книг ничто не заменит. Спрос на библиотеки растет среди разных слоев населения, издания востребованы среди людей разного возраста. Сегодня библиотека - это не просто книговыдача, это социокультурный центр, куда приходят с большим удовольствием, там есть образовательный аспект, духовная основа", - сказал Анатолий Маркевич.

В стране более 7 тыс. публичных и специальных библиотек, там работает порядка 11 тыс. человек. "Это профессионалы своего дела, которые имеют специальное образование и приходят в эту сферу, чтобы помочь людям разобраться в вопросах, которые их интересуют. В нашей библиотечной системе около 2,6 млн пользователей. То есть каждый четвертый гражданин приходит в библиотеку", - отметил министр.

"Конечно, время не стоит на месте. Мы используем современные технологии. У нас 94% всех библиотек компьютеризированы, 87% подключены к интернету. Но живое слово - это основа. И библиотечная система свои функции выполняет", - резюмировал Анатолий Маркевич.

Сегодня, 15 сентября, в Беларуси отмечается профессиональный праздник - День библиотек.-0-