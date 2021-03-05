Маркевич: государство создает условия для развития творческих способностей молодежи

5 марта, Островец /Корр. БЕЛТА/. Государство создает условия для развития творческих способностей подрастающего поколения. Об этом сказал сегодня министр культуры Анатолий Маркевич на открытии нового здания многофункционального комплекса социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

"Государство создает все условия для того, чтобы талантливые белорусы были известны и востребованы прежде всего на своей земле. Поэтому так важно поднимать статус малых городов и деревень, делать их настоящими культурными центрами, - отметил Анатолий Маркевич. - Многофункциональный социально-культурный комплекс в Островце полностью соответствует этим целям. Он будет служить на благо нашим людям, а главное - даст возможность молодежи раскрыть свой творческий потенциал. Не сомневаюсь, что это событие еще больше сплотит людей в стремлении жить и работать на благо своей Родины, в стремлении реализовывать совместные проекты, связанные с ее развитием".

Министр добавил, что в Беларуси уделяется большое внимание сохранению наследия страны. Ярким примером является Гродненская область, где сейчас продолжается крупная реконструкция таких архитектурных жемчужин, как Старый замок в Гродно, дворцово-парковый комплекс в Святске, замки в Крево, Гольшанах и Новогрудке.

Анатолий Маркевич поблагодарил всех, кто трудился над созданием культурного центра: Гродненский облисполком, Островецкий райисполком, коллективы Управления капитального строительства Гродненского облисполкома и ОАО "Гроднопромстрой". "Искреннее спасибо и сотрудникам культурной отрасли, которые работали над содержательным наполнением музейных экспозиций, библиотек, кинотеатра, формировали многочисленные кружки, создавали достойные условия для творчества, искусства и достойного отдыха, - сказал он. - Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и новых свершений на благо нашей родной Беларуси. А прекрасную половину человечества от всего сердца поздравляю с наступающим Днем женщин. Будьте счастливы и любимы, дарите нам свою красоту и прекрасное настроение".

Объект возвели за счет средств Государственной инвестиционной программы. Площадь нового здания на проспекте Энергетиков - почти 10 тыс. кв.м. Здесь разместится сразу несколько учреждений культуры.-0-