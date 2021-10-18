Маркевич: молодые таланты делают все необходимое для дальнейшего процветания Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Анатолий Маркевич поздравил Ксению Галецкую с победой на международном музыкальном конкурсе Sanremo Junior в Италии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень сильно переживали, когда болели за Ксению Галецкую. Когда же получили известие, что наша артистка одержала победу, первым чувством была гордость за Беларусь, ее талантливых граждан. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом серьезном мероприятии, - подчеркнул Анатолий Маркевич. - Я прекрасно представляю, сколько труда и энергии затрачено, чтобы добиться такого результата. Уверенность, четкое исполнение, работа со зрителями, грамотно подобранный репертуар - команда профессионалов продюсерского центра "Спамаш" серьезно над этим поработала".

Поздравляя молодую исполнительницу, министр отметил: "Благодаря вашему таланту, творчеству, вы прославили свою фамилию, семью, Республику Беларусь на мировой арене. Вы доказали в очередной раз, что на нашей гостеприимной земле живут замечательные люди, прекрасные молодые таланты, которые любят и уважают свою Родину, делают все необходимое для ее дальнейшего процветания".

Анатолий Маркевич зачитал поздравительные слова Президента Беларуси в адрес победительницы и добавил, что молодые таланты всегда находятся под чутким вниманием государства. "Это настоящее и будущее нашей страны, - сказал он. - Проводится много различных фестивалей и конкурсов в масштабах республики, мероприятия международного уровня. Мы видим, что участников с каждым годом становится больше. Кстати, "Славянский базар в Витебске" в свое время и дал Ксении путевку в большую творческую жизнь".

Ксения Галецкая начала творческий путь в шесть лет. В 2015 году стала финалисткой пятого сезона детского музыкального конкурса телеканала ОНТ "Я пою" и затем с концертным туром проекта выступила в городах Беларуси и Словакии. С августа 2018 года певица занимается в студии искусств продюсерского центра "Спамаш" Malinovka by Spamash.

Юная артистка пела на крупнейших концертных площадках страны, имеет авторский видеоклип и большой оригинальный репертуар, состоящий из композиций на белорусском, русском и английском языках. В 2019 году успешно представила Беларусь на XVII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2019" и завоевала Гран-при этого вокального форума. В том же году Ксения стала лауреатом Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.-0-

Фото Андрея Покумейко