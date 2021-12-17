Маркевич: на музейный квартал в центре Минска уже выделено порядка Br38 млн

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реализацию проекта музейного квартала уже выделено порядка Br38 млн. Об этом сегодня журналистам рассказал министр культуры Анатолий Маркевич во время открытия выставочного и реставрационного корпусов музейного квартала Национального художественного музея в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня знаменательный день, поскольку мы встречаемся в настоящей сокровищнице нашего отечественного искусства. Музей непрерывно развивается. Сегодня собрание произведений белорусского и зарубежного искусства составляет порядка 30 тыс. экземпляров. Благодаря поддержке государства и лично Президента реализуется масштабный и значимый проект - музейный квартал. Для его реализации уже направлено и освоено порядка Br38 млн", - сказал Анатолий Маркевич.

Министр культуры также отметил высокий уровень материально-технической базы: "Созданы прекрасные условия для сотрудников музея. Я уверен: все это позволит на еще более качественном уровне проводить научную и выставочную работу. Безусловно, для этого все необходимое есть. Проект масштабный, работы велись не без трудностей, но тем не менее благодаря нашей совместной работе все задуманное осуществилось".

"Впереди также нас ожидают работы. Мы вместе с дирекцией музея обсуждаем их очередность. Здесь появится очень уютный дворик. Планируем связать все корпуса галереями для того, чтобы человек мог прийти в музей и не выходя за его пределы посетить все выставочные залы. Поэтому задумки и планы есть, и мы постепенно будем их реализовывать", - подчеркнул Анатолий Маркевич.

По сведениям Министерства культуры, реконструкция здания реставрационного корпуса по ул.Кирова, 25 позволила выделить дополнительные помещения для научно-исследовательских и реставрационных мастерских. Благодаря 14 новым помещениям площадь мастерских увеличилась с 810 кв.м до 1398 кв.м. Реставрационный центр включает четыре мастерских по реставрации масляной живописи, четыре - сектора реставрации древнебелорусского искусства, четыре - сектора реставрации декоративно-прикладного искусства. В том числе есть мастерская по реставрации предметов из ткани, металла, дерева, фарфора и керамики. Для общего пользования предназначены мастерская для покрытия лаком и мастерская для реставрации большеформатной живописи.

Помимо мастерских в реставрационном корпусе расположились восемь новых фондохранилищ, оснащенных специальными системами хранения музейных предметов и коллекций. Теперь коллекции белорусской, русской и советской живописи переместят в более комфортные условия.

Как отметили в Министерстве культуры, с открытием реставрационного корпуса музейная библиотека заняла новое помещение с отдельным книгохранилищем, оснащенным мобильными системами хранения, читальным залом с компьютеризированными рабочими местами. В двух помещениях общей площадью 164 кв.м расположены 40 тыс. единиц книг и периодических изданий.

Выставочный корпус размещается на улице К.Маркса, 24. Состоит он из четырех отдельных залов общей площадью 846 кв.м. Благодаря расширению площади увеличится количество выставочных проектов.

Для сохранности экспонатов новые музейные корпуса оснащены системами кондиционирования воздуха, работающими круглосуточно. Итальянские прецизионные и центральные кондиционеры обеспечивают необходимый микроклимат в помещениях выставочного и реставрационного корпусов.

"Особое внимание уделили организации доступной среды в музее. Для посетителей, передвигающихся в кресле-коляске и испытывающих трудности с преодолением ступенек лестничных пролетов, вход в выставочный корпус оборудован пандусом. Внутри здания размещены подъемник для инвалидов, два лифта со звуковым сопровождением и специальные санузлы для маломобильных граждан. Через пешеходный атриум на третьем этаже здания посетители смогут попасть в выставочные залы главного корпуса", - добавили в Министерстве культуры.

Идея создать единый музейный комплекс зданий в пределах одного квартала зародилась в начале 2000-х годов. Цель - наиболее полно и разносторонне представить национальное искусство в контексте мирового, особенно ту его часть, которая хранится в запасниках и недоступна для посетителей.

Современная музейная инфраструктура рассчитана на большое количество посетителей и включает экспозиционные и выставочные залы, депозитарий, реставрационные мастерские, научную библиотеку и архив, административные помещения, многофункциональные площадки для мероприятий, сувенирный магазин, кофейню, зоны отдыха.-0-