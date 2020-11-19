Маркевич: очень важно сохранить историко-культурное наследие Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень важно сохранить историко-культурное наследие Беларуси. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Анатолий Маркевич, который сегодня назначен министром культуры.

Касаясь перспективных направлений деятельности, новый руководитель ведомства подчеркнул: "Работа будет направлена на сохранение историко-культурного наследия, на дальнейшее развитие культуры, искусства, создание и укрепление тех хороших традиций, которые существуют в системе культуры. И, безусловно, мы должны работать над тем, чтобы раскрывать творческий потенциал молодежи".

Анатолий Маркевич сказал, что культура и искусство оказывают воздействие на развитие многих сфер деятельности. Он также выразил мнение, что необходимо усилить роль культуры во всех аспектах общественной жизни, что важно и актуально.

Министр коснулся темы оптимизации деятельности учреждений культуры, обратив внимание на важность сохранения и создания новых рабочих мест как в городской, так и в сельской местности.

Журналисты поинтересовались перспективами работы Национального академического театра имени Янки Купалы, на что Анатолий Маркевич ответил: "Сегодня разговор шел о данном учреждении культуры. Мы немного коснулись истории развития театра, а также того, сколько было сделано со стороны государства, чтобы привести в порядок данное учреждение".

Новый министр пообещал, что детально вникнет в положение дел в театре, и выразил уверенность в том, что в перспективе Купаловский театр будет радовать зрителей как в стране, так и за рубежом.-0-