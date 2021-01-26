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26 января 2021, 15:52

Маркевич: посещение мест боевой славы - дань памяти и уважения старшему поколению

Во время церемонии возложения
Во время церемонии возложения

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещение мест боевой славы народа - дань памяти и уважения старшему поколению, сказал журналистам министр культуры Анатолий Маркевич на митинге в Белорусском государственном педагогическом университете по случаю старта 56-го "Звездного похода" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Звездный поход" - многолетняя традиция педагогического вуза страны. "Посещение мест боевой и трудовой славы народа стало неотъемлемым фактором патриотического воспитания молодых людей. Ведь, участвуя в сегодняшнем мероприятии, вы не только посещаете населенные пункты, знакомитесь с достопримечательностями - вы отдаете дань памяти и уважения старшему поколению, людям, стоявшим у истоков формирования страны", - обратился к студентам Анатолий Маркевич.

Анатолий Маркевич
Анатолий Маркевич

"Известно, что любая страна, любая нация сильна духовным наследием, потенциалом молодежи. Сегодня очень важно, чтобы молодой человек был не только высокообразованным, но любил и уважал родную землю. Мы живем в прекрасном, мирном государстве, знаем историю и строим планы на будущее, но мы никогда не должны забывать страшного военного лихолетья. Нужно помнить, что именно благодаря советскому солдату, партизанам, подпольщикам и труженикам тыла добыта великая победа, которая принесла освобождение всему человечеству от страшной фашистской чумы. Низкий поклон нашим ветеранам, крепкого здоровья и долгих лет жизни", - сказал министр.

Более 250 студентов и преподавателей посетят Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Минской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области. Во время похода они проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, выступят с концертными программами в учреждениях образования, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.

"Я глубоко уверен, что у нас потрясающая, талантливая и креативная молодежь. Именно ей поднимать нашу родную Беларусь на новые высоты, решать сложные задачи, которые диктует сама жизнь. Уверен, что с такой молодежью все задачи по плечу", - добавил Анатолий Маркевич.

Во время митинга
Во время митинга

Важным аспектом проведения акции стало участие в ней будущих педагогов. "Особенно важно, что этим проектом занимаются будущие педагоги, которые в скором времени придут в учебные заведения. Именно им впоследствии формировать мировоззрение подрастающего поколения. Насколько сегодняшние студенты проникнутся патриотизмом, чувством ответственности перед коллегами и обществом, настолько это понимание они передадут детям", - подчеркнул министр.

Заместитель министра образования Александр Кадлубай добавил, что "Звездный поход" уникален своей историей, потому что сама цифра 56 свидетельствует о глубокой и серьезной традиции. "Это сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, которая особенно важна в молодежной среде. Сейчас в информационном поле пытаются исказить и переписать историю, гипертрофировать историческую память и факты", - сказал Александр Кадлубай.-0-

Александр Кадлубай
Александр Кадлубай
Председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев
Председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев

Фото Рамиля Насибулина

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акция Маркевич Министерство культуры молодежь проект
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