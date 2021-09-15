Маркевич: повышается заинтересованность стран СНГ в проведении совместных культурных мероприятий

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышается заинтересованность государств СНГ в проведении совместных мероприятий в сфере культуры. Об этом заявил сегодня министр культуры Анатолий Маркевич на заседании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся в зале Национальной библиотеки - в одном из самых узнаваемых сооружений Беларуси. Сегодня в нашей стране отмечается День библиотек, в этой связи хочу поздравить работников сферы и поблагодарить их за плодотворную совместную работу", - сказал Анатолий Маркевич.

По его словам, на протяжении многих лет Совет по культурному сотрудничеству СНГ является не только органом, обеспечивающим координацию в области культуры, но и предоставляет уникальную возможность демонстрировать культурное разнообразие участников Содружества. "Опыт работы совета свидетельствует о повышении заинтересованности государств СНГ в проведении совместных мероприятий в сфере культуры, которые отвечают концепции сотрудничества стран СНГ в этой области. На сегодняшнем заседании мы подведем итоги реализации основных мероприятий в области культуры за прошедший период и рассмотрим вопросы, связанные с подготовкой предстоящих мероприятий. Убежден, что наша работа будет плодотворной", - подчеркнул министр.

Заседание проходит под председательством Беларуси в СНГ. В состав совета входят министры культуры (заместители) стран Содружества, которые принимают участие в онлайн-формате. Среди тем обсуждения - проведение основных мероприятий в области культуры на 2021-2025 годы, рассмотрение плана проведения в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия. Кроме того, на повестке ход экспертной проработки проекта Конвенции о сохранении объектов культурного наследия; проект плана мероприятий по организации 2023-го Годом русского языка как языка межнационального общения; проведение международной выставки ART EXPO в 2022 году в Казахстане.-0-