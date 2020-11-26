Маркевич: прочная дружба между народами строится на культурном сотрудничестве

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее прочные узы братской дружбы между народами возводятся через культурное сотрудничество. Такое мнение высказал сегодня министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич во время совместного заседания коллегий министерств культуры Беларуси и России в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"История не раз показывала, что наиболее прочные узы братской дружбы между народами возводятся через культурное сотрудничество. Культура - основа для сохранения доверия, взаимопонимания и углубления диалога. Как неоднократно отмечал президент Беларуси, культура - стратегический ресурс нации, она просвещает социум, способствует формированию мировоззрения человека, его шкалы моральных критериев", - сказал Анатолий Маркевич.

По словам министра, одна из важных задач - развитие общего культурного пространства Беларуси и России, его адаптация к вызовам современного мира. В настоящее время реализуется план сотрудничества между профильными ведомствами на 2019-2021 годы. Он предусматривает проведение мероприятий в сферах музейного и библиотечного дела, театрального и исполнительского искусства, кинематографии. Из 40 запланированных мероприятий было реализовано 28. "Несмотря на эпидситуацию и другие объективные моменты, многое уже сделано, и мы видим достойный результат. Как известно, культура несет самый позитивный импульс, помогает получать энергию для дальнейшей деятельности. И для того, чтобы люди могли почувствовать внимание со стороны министерств культуры, мы совместно работаем, так было и будет всегда", - отметил Анатолий Маркевич.

Все проекты, запланированные на 2019 год, были выполнены. В частности, в Минске, Лиде, Вишнево, Бобруйске и Могилеве прошли Дни духовной культуры России в Беларуси. Представители двух стран приняли участие в международных фестивалях "Интермузей" и "Славянский базар в Витебске", Форуме регионов, межгосударственной программе "Брест - культурная столица Содружества 2019", Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Кроме того, прошли гастроли театров, выставки, выступления российских коллективов и исполнителей. Состоялись мастер-классы для студентов художественных и музыкальных вузов Беларуси, а также совместные пленэры. Российские и белорусские фильмы демонстрировались на международных кинофестивалях на территории двух стран.

В этом году в связи с эпидобстановкой большая часть очных двусторонних культурных мероприятий перенесена на вторую половину года. Вместе с тем учреждения культуры Беларуси и России проводят обменные мероприятия онлайн. Кроме того, с конца сентября в Беларуси состоялись выставки Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник принял экспозицию старообрядческих книг из собраний российского музея. В картинной галерее Г.Х. Ващенко в Гомеле прошла выставка работ Ивана Шишкина. В Национальном историческом музее Беларуси открылась выставка современного российского художественного текстиля, авторского костюма и аксессуаров "Эпоха, люди, жизнь. Пространство искусства ХХ века", подготовленная Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства.

Совместное заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России прошло 26 ноября в Национальной библиотеке Беларуси. В нем приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, а также представители учреждений культуры. Была затронута тема перспективных направлений двустороннего сотрудничества.-0-

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