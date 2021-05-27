Маркевич проведет 31 мая в Столбцах прямую линию и прием граждан

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия и выездной прием граждан министра культуры Анатолия Маркевича состоится 31 мая в Столбцах, сообщили БЕЛТА в Минкультуры.

В здании Столбцовского районного исполнительного комитета по адресу ул. Ленинская, 45 пройдет прямая телефонная линия с 10.00 до 11.00 по телефону 8 (017 17) 51-5-29, а с 11.00 состоится выездной прием граждан. Предварительная запись на прием по телефону: 8 (017 17) 77-5-20.-0-