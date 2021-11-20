Маркевич: славные традиции "Лістапада" продолжаются 

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Славные традиции "Лістапада" продолжаются, заявил сегодня корреспонденту БЕЛТА министр культуры Анатолий Маркевич на открытии XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" в кинотеатре "Москва", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень позитивно оцениваем этот фестиваль. Здорово, что сегодня мы все вместе обсуждаем важные кинопроекты. Представлены работы из 54 стран, что говорит о том, что интерес у наших коллег, партнеров, друзей очень велик. Ряд государств впервые принимают участие в этом мероприятии. Мы рады гостям, которые нашли возможность приехать в Беларусь. Это очень важно, ведь встречаясь, мы обмениваемся мнениями, видим культуры других стран. А мы понимаем, что культура идет впереди всех процессов", - отметил Анатолий Маркевич.

В этом году фестивальное движение не ограничивается показами в столице. "Фестиваль живет и проходит в режиме реального времени. Показы пройдут в областных и районных центрах, что очень здорово, потому как именно фильмы призваны показывать внутренний мир человека. Вся страна объединена большим кинофорумом. Уверен, славные традиции "Лістапада" будут продолжены", - добавил министр.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" в этом году проходит с 20 по 26 ноября под слоганом "Кино - симфония единства". Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино "Кино молодых" и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзік".

В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 картин. В конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" участвуют 14 лент. Основной конкурс документального кино будет представлен 17 фильмами, в том числе новой работой белорусского режиссера Галины Адамович "Стрела". На конкурс "Кино молодых" отобраны 24 картины от режиссеров Азербайджана, Вьетнама, Нигерии, Индии, Таджикистана, Франции, Грузии, Швейцарии и других стран.

Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-

Фото Павла Орловского