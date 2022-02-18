Маркевич: творчество Михаила Савицкого стало неотъемлемой частью культурного наследия Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Анатолий Маркевич на открытии выставки "Михаил Савицкий. К 100-летию со дня рождения" в Национальном художественном музее подчеркнул значимость Михаила Савицкого в белорусской культуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что Михаил Савицкий - человек, который видел через века. Он всегда был и остается настоящим образцом белорусской культуры. "В молодые годы он познал много тяжестей: фронт, плен и жуткие годы в фашистских лагерях, но не сломался, выдержал, собрал свои силы и талант, - сказал Анатолий Маркевич. - Михаил Савицкий всегда находился в творческом поиске и в своих работах отражал события, происходившие в нашей стране".

Анатолий Маркевич также напомнил участникам торжественного мероприятия, что вершиной творчества мастера стали полотна, связанные с темой Великой Отечественной войны. "В наследство он оставил нам известные художественные циклы "Беларусь партизанская", "Цифры на сердце" и много других полотен о войне. Творчество великого человека, художника и гражданина стало неотъемлемой частью культурного наследия нашего государства", - сказал Анатолий Маркевич.-0-