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Культура
13 декабря 2021, 13:49

Маркевич: уход Михаила Финберга является невосполнимой утратой для белорусской культуры

Анатолий Маркевич
Анатолий Маркевич

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уход Михаила Финберга является невосполнимой утратой для белорусской культуры. Об этом сказал министр культуры Анатолий Маркевич во время церемонии прощания с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Маркевич зачитал соболезнование от главы государства.

"Маэстро стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве. Без остатка отдавал себя музыке и зрителю. Человек огромного педагогического таланта воспитал не одно поколение популярных молодых исполнителей", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что своим многолетним самоотверженным служением на ниве отечественной культуры Михаил Финберг заслужил настоящее уважение коллег и народную любовь.

"Михаил Яковлевич - пример безграничной преданности искусству и Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Анатолий Маркевич сказал на церемонии прощания: "Мы встречались с Михаилом Яковлевичем очень часто. Сверяли свои позиции, строили планы на будущее. Он увлеченно рассказывал о своих турах, о том, как зритель прекрасно принимает коллектив, будь то в небольшом районном центре или на огромных республиканских, областных площадках. Он был поистине генератором идей. Легендарный коллектив, который он возглавлял, поднимал на поверхность пласт национальной белорусской культуры и делал ее достоянием нашей страны", - сказал Анатолий Маркевич.

По его словам, Михаил Финберг - пример огромного таланта, трудолюбия и беззаветного служения любимой белоруской земле. "Несмотря на всенародную славу и любовь, он был чутким, открытым и простым в общении человеком. С его уходом культура потеряла что-то очень важное и ценное. Данная утрата является невосполнимой. Пусть благословенная белорусская земля будет для него пухом и память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах", - заключил министр культуры.-0-

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