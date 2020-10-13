ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 13 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:35 Около 100 изданий представлено на выставке "Нежная, милая, добрая" в НББ Культура
14:28 Шахтеры в Кривом Роге более 40 суток протестуют против низкой зарплаты В мире
14:23 Две бельгийские провинции ввели комендантский час из-за коронавируса В мире
14:16 Марта Данусевич дебютирует на сцене Большого театра в опере "Иоланта" 17 октября Культура
14:01 Минчанин реализовал знакомым более 620 литров краденого топлива Происшествия
13:58 Тепло подали в 30% жилых домов Минска Регионы
13:55 ВОЗ расширит содействие Азербайджану и Армении в борьбе с пандемией В мире
13:48 Подача тепла в жилые дома начнется в Гродно с 14 октября Регионы
13:42 В Турции от отравления контрафактным алкоголем умерли более 40 человек В мире
13:36 ГАИ просит граждан сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспорта Происшествия
13:32 В Осиповичах задержали поджигателя Происшествия
13:31 В Польше региональные аэропорты оказались на грани банкротства В мире
13:30 Движение на развязке пр.Победителей и ул.Орловской в Минске откроют в ночь на 19 октября Регионы
13:29 Беларусь планирует сократить импорт природного газа Экономика
13:27 Доллар на торгах 13 октября подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:26 В университете МЧС стартовали вступительные испытания на факультет безопасности жизнедеятельности Общество
13:26 Более 90% женщин с начальными стадиями рака молочной железы удается вылечить Общество
13:26 Возбуждено уголовное дело по факту забрасывания Советского РУВД Минска коктейлями Молотова Происшествия
13:20 Караник: технопарки дают возможность претворить в жизнь инновационные идеи Регионы
13:16 Боксеры шести стран выступают в Минске на турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
13:09 Матч футбольной Лиги наций между Беларусью и Казахстаном пройдет со зрителями Спорт
13:08 Беларусь и Сирия подтвердили неизменность взаимной поддержки на международной арене Общество
13:05 Мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2025 году увеличится в 1,5 раза Экономика
13:00 Красный Крест выражает надежду на соблюдение прекращения огня в Нагорном Карабахе В мире
13:00 Олимпиада в Токио будет максимально безопасной - оргкомитет Спорт
12:59 Антивирусные тачеры разработали в Могилеве Технологии
12:52 Промышленный сектор в январе-сентябре увеличил закупки металла на БУТБ на 3% Экономика
12:49 Головченко: стройотрасль Беларуси обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП Экономика
12:47 Более 680 т плодоовощной продукции уже заложено в стабфонд Минска Регионы
12:47 В Кобринском районе в ДТП погиб велосипедист Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
13 октября 2020, 14:16

Марта Данусевич дебютирует на сцене Большого театра в опере "Иоланта" 17 октября

Марта Данусевич. Фото из архива
Марта Данусевич. Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперу "Иоланта" Петра Чайковского представят 17 октября в Большом театре Беларуси. Заглавную партию исполнит выпускница Белорусской государственной академии музыки Марта Данусевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С раннего детства я мечтала быть оперной певицей. Все мои родные и близкие говорили родителям, что нужно отвести девочку в музыкальную школу и заниматься вокалом. Не специально, скорее планомерно в жизни сложилось так, что я не видела другого образа жизни - всегда знала, что буду исполнять оперу", - отметила Марта Данусевич.

Марта Данусевич стала солисткой Большого театра Беларуси в мае 2015 года. Она играла Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини, Сенту в "Летучем Голландце" Рихарда Вагнера, Татьяну в "Евгении Онегине" Петра Чайковского. Помимо этого, певица выступала на концерте оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством Юрия Башмета в Антверпене (Бельгия). Во время гастролей во Франции оперной труппы Большого театра России она участвовала в концертном исполнении "Орлеанской девы" Петра Чайковского в Тулузе и Париже, а также гастролировала в Австрии, Франции, Бельгии, России.

К слову, Марта Данусевич уже исполняла заглавную партию в опере "Иоланта" на других сценических площадках. В Молодежной программе Большого театра России певица готовила ее с ведущими коучами мира. "Мой дебют в опере "Иоланта" на белорусской сцене готовился с апреля этого года. Из-за сложной эпидситуации театр был вынужден перенести часть спектаклей на осень. С большим предвкушением ожидаю выступление. Хочется донести до зрителя светлую, чистую, романтическую, где-то наивную историю любви, рассказать о взаимоотношениях молодых людей", - отметила певица.

По словам Марты Данусевич, еще будучи стажером Большого театра Беларуси, в этой постановке она пела партию другого героя - Лауры и по прошествии времени подготовилась к главной роли. "Иоланта мне очень близка по духу, нравится ее играть. Это специфическая роль. Зачастую ее исполняют более лирические сопрано, но написана она для плотного центрального сопрано. Чтобы полноценно озвучить весь диапазон, важно иметь баланс между оркестром и солистом. Кроме того, я близка по возрасту к героине, мне только 30 лет", - обратила она внимание.

"Зрителю стоит увидеть эту оперу, потому как в наше непростое время, отягощенное проблемами и заботами, очень важно для каждого человека обратиться к свету, чему-то воодушевляющему и при этом обнадеживающему. Проблемы нашего общества, мира временны. Самое важное в жизни людей - любовь к ближним, друзьям, к жизни, вера в Бога и надежда на лучшее будущее", - подчеркнула исполнительница.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
музыка театр
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Около 100 изданий представлено на выставке "Нежная, милая, добрая" в НББ
ФОТОФАКТ: Дворцово-парковый ансамбль Сапег-Потоцких в Высоком
Фото из архива Экспозиция об истории народа рома откроется 16 октября в музее истории ВОВ
Фото Большого театра Беларуси Большой театр покажет премьерную оперу "Фауст" - дебют режиссера Анны Моторной
Фото из архива Национальный исторический музей представит 26 баннеров об уникальности белорусского наследия
Павел Сапотько. Фото из архива Сапотько: культура должна шире звучать как элемент национальной безопасности Беларуси
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район
Головченко: стройотрасль Беларуси обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП
Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке
Нагорнокарабахский конфликт: соглашение о прекращении огня пока не соблюдается
Топ-новости
Лукашенко о тружениках села: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми
Белорусские аграрии убрали сахарную свеклу более чем с 40% площадей
ГАИ просит граждан сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспорта
Белорусская федерация гандбола и Parimatch достигли договоренностей о продлении сотрудничества
Минздрав предупредил о фейковых сообщениях об участии в испытаниях вакцины "Спутник V"
Возбуждено уголовное дело по факту забрасывания Советского РУВД Минска коктейлями Молотова
Дзермант: важно локализовать радикалов и не допустить роста экстремистских проявлений
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 16 октября
Диалог поможет использовать потенциал активной части общества для общего блага - Василевич
Беларусь планирует сократить импорт природного газа
Беларусь и Сирия подтвердили неизменность взаимной поддержки на международной арене
Караник: технопарки дают возможность претворить в жизнь инновационные идеи
Имплантат для предотвращения перелома шейки бедра разрабатывают ученые БГУ
Дарья Кисель завоевала серебро на Европейском юношеском турнире ТОП-10 по настольному теннису
Мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2025 году увеличится в 1,5 раза
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.