Марта Данусевич дебютирует на сцене Большого театра в опере "Иоланта" 17 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперу "Иоланта" Петра Чайковского представят 17 октября в Большом театре Беларуси. Заглавную партию исполнит выпускница Белорусской государственной академии музыки Марта Данусевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С раннего детства я мечтала быть оперной певицей. Все мои родные и близкие говорили родителям, что нужно отвести девочку в музыкальную школу и заниматься вокалом. Не специально, скорее планомерно в жизни сложилось так, что я не видела другого образа жизни - всегда знала, что буду исполнять оперу", - отметила Марта Данусевич.

Марта Данусевич стала солисткой Большого театра Беларуси в мае 2015 года. Она играла Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини, Сенту в "Летучем Голландце" Рихарда Вагнера, Татьяну в "Евгении Онегине" Петра Чайковского. Помимо этого, певица выступала на концерте оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством Юрия Башмета в Антверпене (Бельгия). Во время гастролей во Франции оперной труппы Большого театра России она участвовала в концертном исполнении "Орлеанской девы" Петра Чайковского в Тулузе и Париже, а также гастролировала в Австрии, Франции, Бельгии, России.

К слову, Марта Данусевич уже исполняла заглавную партию в опере "Иоланта" на других сценических площадках. В Молодежной программе Большого театра России певица готовила ее с ведущими коучами мира. "Мой дебют в опере "Иоланта" на белорусской сцене готовился с апреля этого года. Из-за сложной эпидситуации театр был вынужден перенести часть спектаклей на осень. С большим предвкушением ожидаю выступление. Хочется донести до зрителя светлую, чистую, романтическую, где-то наивную историю любви, рассказать о взаимоотношениях молодых людей", - отметила певица.

По словам Марты Данусевич, еще будучи стажером Большого театра Беларуси, в этой постановке она пела партию другого героя - Лауры и по прошествии времени подготовилась к главной роли. "Иоланта мне очень близка по духу, нравится ее играть. Это специфическая роль. Зачастую ее исполняют более лирические сопрано, но написана она для плотного центрального сопрано. Чтобы полноценно озвучить весь диапазон, важно иметь баланс между оркестром и солистом. Кроме того, я близка по возрасту к героине, мне только 30 лет", - обратила она внимание.

"Зрителю стоит увидеть эту оперу, потому как в наше непростое время, отягощенное проблемами и заботами, очень важно для каждого человека обратиться к свету, чему-то воодушевляющему и при этом обнадеживающему. Проблемы нашего общества, мира временны. Самое важное в жизни людей - любовь к ближним, друзьям, к жизни, вера в Бога и надежда на лучшее будущее", - подчеркнула исполнительница.-0-