Масленичные гулянья в "Бездежском фартушке" продлятся до 14 марта

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в музее народного творчества "Бездежский фартушок" для туристов проводят традиционные весенние обряды, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Мария Остапович.

"По календарю масленичная неделя в этом году начинается 8 марта. По просьбе турфирм мы гулянья организовали заранее, провели уже для нескольких групп. Масленица на территории нашего музея и крестьянского подворья "Каля плэса" будет проходить до 14 марта", - рассказала Мария Остапович.

Гостям предлагают обширную программу с посещением музея, угощением драниками, блинами с вареньем или макухой, чаем на целебных травах. По традиции, на Масленицу водят хороводы, поют песни, развлекаются игрой в старинные игры. В конце обряда сжигают чучело зимы. Каждый посетитель музея в подарок получает куколку (льняную или из соломки) как символ приближающейся весны.

В "Бездежском фартушке" также традиционно "гукаюць вясну". Этот обряд из года в год там проводят 7 апреля. Поучаствовать в нем приглашают туристов и обязательно местных школьников. По этому поводу пекут коржики-галёпы в виде лапки аиста и песнями зазывают весну и перелетных птиц. "Считается, что на Благовещение нельзя работать. Есть поговорка, что в этот день "птица гнезда не вьет, а девка косу не плетет". Но у нас люди испокон веков приходили из церкви, затапливали печь и пекли галёпы. Мы делаем их заранее, но обязательно проводим для детей мастер-класс, чтобы они посмотрели, как делается этот коржик, и сами поработали с тестом", - добавила директор музея.

Посетители "Бездежского фартушка" могут окунуться в быт сельчан XIX-XX веков. Жемчужина музея - коллекция фартушков, каждый из которых эксклюзивный. Гостям предлагают прогуляться по крестьянскому подворью, угоститься блюдами традиционной кухни, принять участие в воссоздании народных обрядов.-0-