"Мастацкая літаратура": новый проект, посвященный белорусским писателям, основан на читательских предпочтениях

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый проект издательства "Мастацкая літаратура", посвященный белорусским писателям, основан на читательских предпочтениях. Об этом рассказал сегодня журналистам директор издательства Александр Бадак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году нам исполняется 50 лет. Просматривая библиографию нашего издательства за эти годы, оказалось, что еще не было такого, чтобы за год в художественной литературе не выходил хоть один том, посвященный белорусским писателям. Сборники произведений, к сожалению, сейчас не пользуются такой популярностью, как, скажем, в 1980 годы, однако "Мастацкая літаратура" продолжает традицию. Мы начали параллельно новый проект с подборкой избранных произведений белорусских писателей", - отметил Александр Бадак.

Директор издательства рассказал, что перед стартом проекта они обратились к читателям с просьбой назвать любимые произведения отечественных авторов. "Наша первая книга посвящена Максиму Богдановичу. Нам даже пришлось делать дополнительный тираж книги, потому что первый быстро разошелся. Появились и два тома Василя Быкова", - сказал он.

В планах у "Мастацкай літаратуры" - выпуск избранных произведений Янки Купалы, Якуба Коласа, Владимира Короткевича.

"У нас также есть проекты, посвященные детям и подросткам. В серию "100 пытаннняў пра Беларусь" вошли 10 книг, которые содержат интересные факты и ответы на вопросы о стране. Хочется отметить литературу жанра нон-фикшн - серию "Люстэрка лесу". Там уже вышла книга Вячеслава Рагойши "Дзесяць саг пра Караткевіча", - заключил Александр Бадак.-0-