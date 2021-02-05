"Мастацкая літаратура" представила новое издание к 100-летию Ивана Мележа

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое издание к 100-летию со дня рождения Ивана Мележа представлено в издательстве "Мастацкая літаратура", сообщил сегодня журналистам директор предприятия Александр Бадак, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга "Іван Мележ. Пясняр Палесся" из серии "Жыццё знакамітых людзей Беларусі" через воспоминания близких и родных, писателей и журналистов, исследователей творческого наследия - критиков и литературоведов - раскрывает образ художника и человека, который во всем художественном величии создал хронику жизни белорусского народа в переломные 30-е годы ХХ века. Ее составителем стал поэт, лауреат Государственной премии Беларуси Микола Метлицкий. "Мележ никогда не уходил с горизонтов белорусской литературы, но в этой книге более ярко представлены образ писателя и память о нем", - отметил он.

"Иван Мележ открыл абсолютно другие области белорусской литературы, и новым поколениям читателей мы должны больше рассказывать о романе "Людзі на балоце", который для более старших поколений является художественной Библией", - отметил Александр Бадак. - Я глубоко убежден, что книги и серии, подобные этим, очень значимы для нас и наших преемников, и с годами эта ценность будет только возрастать. Очень мало осталось людей, которые лично знали Ивана Павловича. Поэтому очень важно фиксировать воспоминания, которые говорят не только о масштабе личности героя, но и о литературе, и о белорусском народе в целом. Такие издания должны быть в школах, университетах, библиотеках, потому что это не только биография конкретного автора, это отражение истории нашей страны".

По словам заведующего редакцией художественного оформления издательства Михаила Дайлидова, в дальнейшем оформление серии "Жыццё знакамітых людзей Беларусі" изменится. "Для привлечения внимания читателей в современных реалиях важно, каким образом преподносится издание, нежели его обложка. У всех людей очень разные вкусовые предпочтения. Однако сегодня все решает именно подача книги. То, как она сфотографирована, какой выбран для этого фон или в каком интерьере находится, - все это работает, особенно если говорить об отображении в ленте в соцсетях", - подчеркнул он.

Издательство "Мастацкая літаратура" основано в 1972 году на базе редакций художественной и детской литературы издательства "Беларусь". Сегодня здесь выпускают оригинальные произведения белорусских писателей, собрания сочинений, книги по литературоведению и критике, лучшие произведения зарубежных писателей, произведения для детей и подростков, научно-популярную, публицистическую, учебно-методическую и юридическую литературу. Книги из серий "Жыццё знакамітых людзей Беларусі", "Напісанае застаецца", "100 вершаў", "Бібліятэка выбраных твораў", "Дзіцячы атлас Беларусі" приобрели популярность и стали визитной карточкой издательства.-0-