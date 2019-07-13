Мастер акварели дал урок в фестивальном Витебске

13 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Гранд мастер-класс по акварели от знаменитого витебского художника Феликса Гумена собрал на Пушкинской площади немало зрителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебск известен как город художников не только из-за Марка Шагала, Казимира Малевича, Юделя Пэна, Ильи Репина, но еще и из-за наших современников, полотнами которых заполнены залы музеев и галерей, уличный вернисаж фестиваля. А одна из площадок феста "На семи ветрах" сегодня утром стала местом необычного пленэра.

Мастер акварели на глазах у прохожих и под прицелом десятков фотоаппаратов и камер за полчаса нарисовал пейзаж - вид на Успенскую гору и собор. Тихо перешептываясь, чтобы не отвлечь Феликса Гумена от работы, зрители обсуждали, как ловко мазками кисти и лезвия он из невыразительных очертаний создает детали, которые складываются в один из самых знакомых каждому горожанину и гостю Витебска видов.

"От бумаги все зависит - какая бумага, такая будет и работа. Эта - рисовальная, она не высыхает быстро", - давал по ходу работы комментарии художник. Показывал, как держать лезвие, чтобы делать соскобы невысохшей краски и при этом не пораниться.

Когда пейзаж был отложен в сторону высыхать, настал черед портретов, позировать для которых были выбраны сами зрители.-0-