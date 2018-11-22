Мастер графики Владимир Хин представит новую выставку в Нацбиблиотеке 29 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер графики Владимир Хин представит свою новую выставку "Эстамп" в Национальной библиотеке Беларуси 29 ноября, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"На выставке станковой графики будет 77 экспонатов как реалистического, так и абстрактного характера. Произведения представлены во временном контексте: 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е годы. Через каждый период прослеживается путь автора. Большинство работ - это отражение мыслей и чувств Владимира Хина от произведений мировой литературы и культуры в целом, выраженные на черно-белой и цветной гравюре с одной стороны. Экспозиция заинтересует не только любителей графики, но и настоящих специалистов", - отметили в библиотеке.

Организаторами выставки "Эстамп" являются Национальная библиотека Беларуси и Белорусский союз художников.

Владимир Хин (Владимир Провидохин) родился в 1945 году в Брянске. Окончил Киевский институт декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, после чего занялся проблемой синтеза в изобразительном искусстве: изображение и слово, цвет и звук, пространство и время, знак и знаковые системы. К основным направлениям творческой деятельности относятся станковая графика, живопись и плакат. Член Белорусского союза художников. Постоянный участник республиканских, международных выставок эстампа и рисунка, выставок-конкурсов плакатов. Работы мастера хранятся в музеях, галереях и центрах искусств Беларуси, России, США, а также в частных коллекциях Израиля, Франции, Украины, Германии и других стран.-0-