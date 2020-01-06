Мастер-класс по танцам XIX века проведут 8 января в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный музей истории белорусской литературы и школа танцев "Капитель" приглашают 8 января на спектакль "Калі радасць бліснула з вачэй". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Спектакль, созданный по поэме Адама Мицкевича "Дзяды", состоится в музее истории белорусской литературы. "1856 год. Сантьяго. Святой вечер в доме Игнатия Домейко. Правда, сам он уходит из-за праздничного стола. Он вспоминает такую же ночь на Рождество, когда его привели в острог, где уже ждали приговора его друзья, которых впоследствии осудят по сфабрикованному сенатором Новосильцевым "делу филоматов". Для кого-то из них это будет ночь принятия важных решений, для кого-то - последней встречи с возлюбленной", - рассказали в театре.

После спектакля школа танцев "Капитель" проведет для всех желающих мастер-класс по танцам XIX века.-0-