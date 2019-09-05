Мастер-классы для студентов театральных вузов Беларуси, России и Украины проведут в Минске

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мастер-классы "Традиции и современность" для студентов театральных вузов Беларуси, России и Украины пройдут 9-14 сентября в Минске в рамках международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств - участников СНГ.

"Минская инициатива" объединяет творческую и научную интеллигенцию Беларуси, Украины и России. "Под эгидой проекта издаются сборники начинающих писателей и поэтов, организуются пленэры и выставки молодых художников, проходят круглые столы и дискуссии по актуальным проблемам гуманитарного взаимодействия, - отметили в пресс-службе. - Вот уже второй год театральные мастер-классы проходят в стенах Белорусской государственной академии искусств. Студенты трех стран будут совершенствовать свои навыки в сценической речи, сценическом движении и актерском мастерстве".

Наставниками станут ректор московского ГИТИСа Григорий Заславский, доцент кафедры сценической пластики этого известного вуза Олег Волынцев и старший преподаватель кафедры мастерства актера Екатерина Николаева. Украинскую театральную школу будут представлять педагог кафедры актерского мастерства Киевского университета театра, кино и телевидения Вадим Морозов и заслуженная артистка Украины, старший преподаватель кафедры сценической речи университета Анна Гринчак. От имени мэтров белорусского театра перед слушателями выступит заслуженный артист Беларуси, профессор, декан актерского факультета Белорусской государственной академии искусств Юрий Мищанчук. В завершении стажировки слушатели представят свои студенческие спектакли.

Мастер-классы проводятся при поддержке МФГС, Министерства культуры Беларуси, Белорусской государственной академии искусств и Украинского фонда культуры.-0-