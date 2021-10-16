Мастер-классы по скетчингу пройдут в галерее Щемелева

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 21 октября по 14 ноября в рамках выставки "Hand drawings. Архитектура из Нью-Йорка в Минске" архитектора, дизайнера Илькера Коджахана (США) в Городской художественной галерее произведений Л.Д. Щемелева состоятся мастер-классы по скетчингу. Об этом БЕЛТА сообщили в галерее.

"Уникальные мастер-классы по современным направлениям (скетчингу) от Илькера Коджахана рассчитаны как на новичков, так и на тех, кто знаком с основами скетчинга и перспективы. Автор поделится своим многолетним опытом и научит профессионально преподносить свои идеи в виде эскизов с использованием маркеров и акварели", - рассказали в галерее.

Скетчинг - это быстрый рисунок от руки. Изначально скетчами называли быстрые зарисовки города, архитектуры, людей, предметов, автомобилей, в целом все, что по технике исполнения подразумевает скорость, стилизацию, уверенность, свободу. Сейчас к скетчингу относят также интерьерные рисунки, выполненные в легкой манере. В современном мире скетчинг - это возможность выразить свои мысли, впечатления от встреч, мероприятий, путешествий и запечатлеть их на листе бумаги. Быстрые зарисовки развивают воображение, пространственное мышление и приносят удовольствие.

Мастер-классы будут полезны дизайнерам, архитекторам, художникам и помогут выйти на новый профессиональный уровень. А для новичков скетчинг может стать отличным хобби и началом увлекательного пути в мир иллюстрации. В программе обучения: навык соблюдения законов перспективы и светотени, развитие пропорциональных соотношений и глазомера, эргономика в интерьере и экстерьере, индустриальный дизайн и ландшафтный дизайн, развитие современного художественного видения, рисунок (скетч) с натуры, быстрая визуализация идей, индивидуальный подход к каждому участнику мастер-класса.-0-