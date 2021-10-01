Мастер-классы Stanislavsky. Method от московского ГИТИСа проведут в Бресте

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мастер-классы по системе Станиславского от крупнейшего европейского театрального вуза - Российского института театрального искусства (ГИТИС) пройдут в Бресте с 5 по 7 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Российском центре науки и культуры.

Мастер-классы Stanislavsky. Method пройдут на базе Брестского академического театра драмы. Тренинги по дисциплине "Мастерство актера и режиссура" будет вести декан режиссерского факультета ГИТИСа известный театральный режиссер и драматург Екатерина Гранитова-Лавровская. О своем желании участвовать в мероприятии уже заявили более 50 человек. Это актеры и режиссеры двух брестских театров, студенты, преподаватели, любители театрального искусства.

Stanislavsky. Method - совместный проект Россотрудничества и ГИТИСа. Программу профессионального обучения основам сценических искусств по системе Станиславского запустили этой осенью. Она стартовала 21 сентября в Бишкеке и Баку. Мастер-классы от лучших педагогов старейшего театрального вуза пройдут также в Гомеле, Ереване, Гюмри, Душанбе, Алматы, Ташкенте и Кишиневе. Темы занятий прорабатываются с учетом запросов потенциальных слушателей, которые сами определяют, какое из направлений театральной системы Станиславского для них наиболее актуально.

Брест включен в маршрут академического турне отнюдь не случайно. Известность городу в театральных кругах принес международный фестиваль "Белая вежа", инициаторами проведения которого в свое время выступили местные драматический и кукольный театры. Кроме того, БАТД - активный участник международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России", который ежегодно организует в Санкт-Петербурге Театр-фестиваль "Балтийский дом".

"Актерское мастерство, сценическая речь - основа театрального искусства. Совершенствовать их можно бесконечно и заниматься этим нужно ежедневно. Именно на эти аспекты нашей деятельности мы просили обратить внимание организаторов мастер-классов по системе Станиславского", - сказал художественный руководитель Брестского академического театра драмы Александр Козак.

В дальнейшем организаторы программы Stanislavsky. Method планируют расширить географию проекта. Материалы о нем также доступны в instagram Российского центра науки и культуры в Бресте @rcnkbrest по хэштегу #stanislavskymethod.-0-