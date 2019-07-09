Мастера художественного текстиля из 5 стран представили арт-проект на "Славянском базаре"

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Известные мастера художественного текстиля из Беларуси, России, Украины, Польши и Литвы представили свои произведения на "Славянском базаре в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Арт-проект символично называется "Единение". В экспозиции представлено более 60 работ 52 авторов. Многие из них работают в новаторском стиле, но у каждого звучат национальные мотивы. Сегодня на выставке мы можем увидеть их творческое единство", - подчеркнула на церемонии открытия Ольга Акуневич - заведующая Художественным музеем Витебска, где развернулся проект.

По словам куратора проекта, председателя секции художественного текстиля Белорусского союза художников Ольги Редникиной, тема единения очень органично связана со "Славянским базаром". "На фестивале собираются творческие люди из разных стран, создается гармоничное пространство, происходит единение разных культур. Вот и представленные на выставке работы созданы в различных техниках, с использованием абсолютно разных материалов, в том числе несвойственных для текстиля, но в итоге представляют собой целостное произведение", - отметила Ольга Редникина.

В представленных на выставке работах отражены темы национальной истории и культуры, мифологии и фольклора, красоты человека и окружающего его мира, мотивы природы. Каждая из них наполнена индивидуальным мироощущением, сложной гаммой человеческих чувств и смыслов, красотой окружающего мира. Своеобразный пластический язык мастеров текстильного искусства проявляется за счет композиционного построения, цвета, знаковой системы, ритма и фактур.

Авторы и кураторы проекта - Наталья Лисовская, Ольга Редникина, Алла Непочелович.

Посетить выставку можно до 29 июля.-0-

Фото Александра Хитрова