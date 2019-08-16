Мастера кисти из семи стран примут участие в пленэре "Образ Родины в изобразительном искусстве"

16 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. XXIV Международный пленэр по живописи "Образ Родины в изобразительном искусстве", посвященный Году малой родины, пройдет в сентябре на территории Беларуси и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Первая часть белорусско-российского проекта пройдет на территории Тульской области. 9 сентября белорусский состав художников отправится работать в государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Василия Поленова. "Принимать участников пленэра на российской земле стало доброй традицией. Программа пребывания будет насыщенной. Предполагаются творческие поездки по окрестностям Тулы", - рассказали собеседники.

А 19 сентября художников будет встречать Могилевская область. Ожидается, что к белорусским мастерам кисти присоединятся талантливые живописцы из Афганистана, Казахстана, России, Узбекистана, Украины, Республики Корея. Художники посетят Белыничский и Шкловский районы. "Гости смогут не только ознакомиться с белорусской природой, архитектурой, местными жителями, но и почувствовать радость общения, поделиться опытом, создать уникальные живописные полотна, - отметили собеседники. - Запланированы мастер-классы, творческие встречи, вечера национальных культур".

Для пленэристов подготовлена и обширная культурная программа, включающая пешеходную экскурсию по областному центру, знакомство с музеями города, мемориальным комплексом "Буйничское поле".

По итогам пленэра в конце сентября в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова откроется выставка "Образ Родины в изобразительном искусств". В экспозицию войдут лучшие работы авторов.

Организаторами международного пленэра выступают: Могилевский облисполком, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Могилевский областной художественный музей имени П.В. Масленикова.

Пленэрное движение зародилось в Могилевской области в 1996 году. С тех пор творческие проекты стали традиционными и посвящаются известным художникам Приднепровского края, искусствоведам, знаменательным событиям. За это время в фонды областного художественного музея поступило около 2 тыс. произведений современных художников.-0-.