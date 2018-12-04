Мечтаю показать грузинские танцы всему миру - Гиви Кбилашвили

Гиви Кбилашвили приехал в Беларусь два года назад. В первые месяцы было все - и радость от знакомства с новой страной, и трудности с работой и самореализацией. Но если в сердце живет любовь, а душа наполнена стремлением показать свой талант - преодолеешь все. Жизнь 23-летнего Гиви Кбилашвили изменилась кардинально: он не только основал коллектив и обрел своего зрителя среди белорусов, но и встретил любимую женщину и создал белорусско-грузинскую семью. Гиви уверен, если ты целеустремленный и сильный, а за плечами любящая семья, надежные друзья - и невозможное возможно. Второй год подряд в Минске красуются его афиши - "Грузинский балет Lelo и солист Гиви Кбилашвили". 6 декабря в Могилеве и 8-го в Минске 20 ярчайших танцоров из Грузии предлагают окунуться в атмосферу удивительной страны. Корреспондент БЕЛТА встретилась с Гиви Кбилашвили накануне концертов и побеседовала о программе выступлений и жизненных целях.

- Что собой представляет Lelo?

- Это шоу-балет, работающий в стиле фолк-модерн, ему два года. Я его хореограф и художественный руководитель. Lelo следует самым актуальным тенденциям в мире современного фолк-балета, в то же время привнося культуру свободы движения, импровизацию, грузинские характер и харизму. Сегодня в его составе уже 35 человек, но в Беларусь приедет только 20, потому что количество участников зависит от программы и сцены, которая нас встречает. Сейчас мы выступаем на небольших площадках, ведь и наше шоу достаточно камерное.

- Какую программу покажите белорусам на этот раз, в чем ее отличие от прошлогодней?

- Сейчас мы покажем все регионы Грузии через этнические танцы. Наша концертная программа состоит из 12 номеров грузинского народного танца - военные, аджарские, аристократичные, горные - и специальных номеров фольклорных танцев в стиле модерн. Кстати, некоторые танцы из горных регионов выглядят как настоящие битвы или соревнования смелости. У нас интереснейшая история, которую мы и хотим показать. Это шоу будет насыщено Грузией.

- Такой своеобразный экскурс в историю Грузии, а современность отобразите в танце?

- Конечно, будет и современная хореография, но лишь пару номеров, потому что мы хотим сделать акцент на том, что нравится белорусам. Грузия ассоциируется с горами, кинжалами, лезгинкой, хинкали, поэтому и покажем людям то, что они хотят увидеть.

- Вы привозите какое-то невероятное количество костюмов.

- Да, 150 народных костюмов, все дизайнерские работы и очень красивые.

- О вашем коллективе говорят как о грузинском многоголосье. У каждого свой голос, стиль?

- У ведущих солистов - да. Всего их три - Зураб Фарджанадзе, Гванца Мелитаури и я.

- За два года в Беларуси вы успели основать свой коллектив и стать узнаваемым артистом - это было трудно?

- Легко не было точно. Даже были моменты, когда я думал, что ничего не выйдет. Но я человек, который не любит проигрывать, поэтому никогда не сдаюсь и всегда ищу пути решения. Вначале меня никто не поддерживал. А потом грузинская диаспора помогла, а сейчас и вовсе много людей поддерживают. В Беларуси очень хорошие люди. Мне кажется, здесь всем живется спокойно и не торопясь. Порой даже белорусские режиссеры, продюсеры меня спрашивают: "Куда ты торопишься, Гиви, ты еще молодой - все успеешь". А я не могу по-другому, мне нужно спешить.

- И куда вы так спешите?

- Я хочу многое успеть. Я поставил себе задачу, чтобы мои афиши были размещены по всему миру. Частично уже получается, потому что программу, которую мы сейчас представим белорусам, успели показать в Греции, Голландии и Германии. Думаю, что и мировое турне удастся.

- А с чего началось ваше увлечение танцами?

- Уже лет с трех меня постоянно просили что-то станцевать. Поэтому сколько себя помню - столько и танцую. Я уже тогда чувствовал, что хочу и буду танцевать. Правда, будучи подростком, это желание поубавилось. Но я всегда хотел быть артистом, непременно выступать на сцене и быть в центре внимания. Петь у меня не получилось, и в 12 лет мама привела меня в Грузинскую академию танца, где в основном нас обучали народным танцам, но и азы классики тоже освоили. В 15 лет я стал лауреатом Грузии. И потом было много разных наград. Сейчас я достиг определенного уровня и хочу развиваться в другом направлении. Мне хочется, чтобы зритель, который меня полюбит, ходил на мои концерты постоянно, а я радовал их своим творчеством. В Минске у меня уже есть свой зритель, для которого я стараюсь.

- А какие еще танцы вам близки?

- Славянские - полька, гопак.

- Чем отличается белорусский танец от грузинского?

- Я бы сказал, что у вас танцы более веселые, а у нас более жесткие.

- До приезда в Беларусь вы побывали в разных странах - Украине, Египте, Китае. Какая страна запомнилась больше всего?

- Я выступал и в составе балета Сухишвили, и Королевского национального балета Грузии, был солистом Синдианского большого театра в Китае. Зритель везде очень отличается. Если в Китае выступаешь, то аплодисментов не услышишь, они берут телефоны и начинают снимать. Если увидишь много телефонов - значит, им нравится. Но мы, артисты, все-таки ждем аплодисментов, поэтому нам их не хватало. Ведь овации дают такую поддержку, что ты начинаешь танцевать в три раза лучше. В Европе тоже непросто их услышать, потому что пока не закончится концерт, зрители сидят молча. А в Беларуси концерты всегда проходят с овациями, чувствуется участие зрителя - и это очень приятно.

- А вы импровизируете на сцене?

- Открою вам маленький секрет, все мои сольные номера - не постановочные. Я каждый раз танцую по-новому и до последнего не знаю, что и как буду танцевать. Выхожу и исполняю то, что приходит в голову.

- За виртуозную технику и бешеный ритм исполнения вас называют "летающим" танцором. Наверное, для этого приходится много работать. Сколько времени в день отдаете тренировкам?

- Мой день начинается с пятикилометровой пробежки. А затем я отправляюсь в зал, где танцую порой по восемь часов в день, причем один, мне нравится заниматься для себя. Всегда стараюсь придумать что-нибудь новое.

- Вы рассказываете о танцах с такой любовью...

- Я счастливый человек, потому что мне повезло заниматься любимым делом и работаю я сам на себя. Хотя пробовал работать брокером, но меня хватило лишь на две недели. Если я сломаю ногу - то останусь без работы.

- Но вы не только танцор, а и хореограф-постановщик.

- Да, в Минске я уже поставил две хореографии в СХТ к спектаклям "Ромео и Джульетта" и "Дракон". А в прошлом году мы организовали концерт "Джаз на языке танца" с моими грузинскими артистами и белорусскими джазменами.

- Еще проекты намечаются?

- Очень много! Но давайте пока не будем о них говорить, сначала реализуем. Кстати, Lelo, который выступит 6 декабря в Могилеве, а 8-го в Минске, и есть новый проект. Потому что мы понимаем: чтобы к нам пришел зритель, надо предложить ему что-то новое.

- Новый год не за горами. Каким получился 2018-й и что планируете в следующем году?

- Этот год был очень насыщенным, в моей жизни случилось много хорошего. А в 2019-м хотим привезти весь наш коллектив - 35 человек и проехать с гастролями по всем областным городам Беларуси.

- Танец для вас - это?

- Это все: жизнь, призвание, работа, настроение и отдых. А еще это искусство, пишущее историю страны, которую мы можем выразить движениями.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА. -0-