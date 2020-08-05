Медовый Спас отпразднуют на Голубой кринице в Славгороде

5 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Праздник медового Спаса отметят на Голубой кринице в Славгороде 13-15 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Славгородском райисполкоме.

"Откроет праздник межрегиональный велофестиваль. Для участников подготовили веломаршруты: Голубая криница - д.Кремянка - Голубая криница и Голубая криница - д.Благодать - д.Дубно - Голубая криница. Во время круглого стола участники обсудят перспективы развития велотуризма в Славгородском районе", - рассказали в райисполкоме.

В течение трех дней у Голубой криницы будет проходить большая выставка-продажа, где гости смогут приобрести мед и сыр местного производства, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, продовольственные и промышленные товары. Во время медового Спаса организуют аттракционы для детей, прокат велосипедов и байдарок для взрослых. Для тех, кто заинтересуется историей памятника природы, пройдут тематические экскурсии.

"Вечером 13 августа верующих на кринице соберет служба. Второй день начнется утром у часовни: здесь пройдет молебное пение с акафистом, Божественная литургия, крестный ход с освещением воды, меда и лекарственных трав. После этого всем желающим предложат совершить обряд крещения", - рассказали в райисполкоме.

В этот же день, 14 августа, пройдет 7-й региональный праздник-конкурс "Спас - усяму час". Его участниками станут фольклорные и вокальные ансамбли из разных областей Беларуси. На специальной площадке гостям расскажут о туристических маршрутах, агроусадьбах, местных фестивалях и праздниках.

В третий день праздника состоится эко-этнофестиваль "Песни о криницах", где вокальные и инструментальные коллективы исполнят композиции, посвященные и связанные с водой.

"Несмотря на то, что в современном мире многие традиции и празднования забыты или потеряли свою актуальность, праздник медового Спаса у нас любят и отмечают, стараясь воссоздать те традиции и обряды, которые пришли от предков, - рассказали в райисполкоме. - Ежегодно к Голубой кринице, по самым скромным подсчетам, приезжают до 50 тыс. паломников. Вода здесь считается целебной и является эталоном чистоты. Обряд почитания источника внесен в список нематериального культурного наследия Беларуси".-0-