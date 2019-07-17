Мелодии из спектаклей прозвучат на музыкальных вечерах в Купаловском

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы начинает проект "Музыкальные вечера в Купаловском", первый концерт состоится 20 июля, сообщили БЕЛТА в театре.

Оркестр театра под руководством Владимира Курьяна исполнит специальную программу, во время которой прозвучат композиции из старых и новых купаловских спектаклей, например, "Гарольд и Мод", "Павлинка", "Идиллия", "Жениться - не журиться", "Местечковое кабаре", а также музыкальные сюрпризы.

"Мы гордимся, что в нашем драматическом театре сохранился живой оркестр, а вместе с ним и традиции синтеза искусств, что были издавна присущи национальной театральной культуре, - отметили в театре. - Благодаря усилиям Владимира Курьяна мы имеем свой музыкальный коллектив мультиинструменталистов, способных как исполнять сложные партии, так и импровизировать".

Кроме того, перед концертом зрители смогут познакомиться с работами знаменитого фотографа ХХ века Петра Шумова, который делал снимки выдающихся художников, композиторов, писателей, политиков в Париже. Среди 14 работ, представленных на фотовыставке, посетители смогут увидеть уникальные портреты Марка Шагала, Льва Бакста, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Альберта Эйнштейна, Клода Моне и других.

"Это абсолютно новый формат для театра, и мы приглашаем наших зрителей провести музыкальный вечер с нами. Живое исполнение и камерная обстановка поспособствуют созданию магического летнего вечера, - подчеркнули в театре. - Мы планируем продолжить проведение "Музыкальных вечеров в Купаловском" на постоянной основе, начиная с сентября 2019 года, во время сотого юбилейного театрального сезона".-0-