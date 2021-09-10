Мелодии осени прозвучат на празднике искусств в Узде 17 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыка народного единства прозвучит 17 сентября на 4-м областном празднике искусств "Мелодыі ўздзенскай восені". Творческий подарок жителям города ко Дню народного единства подготовил Национальный академический концертный оркестр Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

В полдень в кинотеатре "Октябрь" начнется концерт струнного оркестра "У еднасці часоў і стыляў". В 14.30 в Узденской детской музыкальной школе маэстро проведет мастер-класс, а также состоится выступление творческих коллективов под названием "Сучаснасць і мінулае". Вечером в районном Доме культуры откроется художественная выставка и пройдет большой концерт "У промнях агульнанароднага свята" с участием солистов оркестра - лауреатов международных и республиканских конкурсов.

"В празднике искусств примут участие ансамбли трубачей, тромбонистов, саксофонистов, наша вокальная группа. Прозвучат мелодии нашего единства, - рассказал Михаил Финберг. - Нам всегда приятно выступать в Узде. Здесь живут люди, которые любят белорусскую музыку и свою страну. Поэтому до встречи на "Мелодыях уздзенскай восені".-0-