Мелодия порванной струны - Коласовский театр поставил "Сымона-музыку" - интервью

Мелодия порванной струны - так обозначен жанр премьеры спектакля "Сымон-музыка", которую подготовил Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа к дню основания театра и 100-летию написания и публикации первой редакции бессмертной поэмы белорусского классика. В преддверии премьеры корреспондент БЕЛТА поговорил с художественным руководителем театра Михаилом Краснобаевым о режиссерской работе, специфике подбора репертуара и актуальности классики.

- Михаил Дмитриевич, вы много лет были актером, ваша карьера успешно складывалась, но потом оставили театральные подмостки и занялись режиссурой. Почему решили сменить сферу творчества?

- Так получилось. Когда мне было 30 с чем-то лет, то не хватало самореализации, а время шло. Тогда собрались с коллегами и решили работать над спектаклем самостоятельно. Это была "Вераб'іная ноч" по мотивам пролога к роману Владимира Короткевича "Нельга забыць". Потом захотелось еще поставить, и это затянуло. Знаете, режиссура, как наркотик, если попробовал - не отпускает. В ней ты создаешь не один образ как актер, а целый мир. Да, это сложнее, ответственности больше, но и интереснее.

- В сентября исполнился год, как вы работаете художественным руководителем, а он определяет направление работы театра. И здесь важно балансировать между комедиями, за которые зритель голосует рублем, и глубокими постановками. Как решаете эту задачу?

- Так было всегда и есть сейчас не только в нашем театре. Приходится балансировать между предпочтениями зрителей и высоким искусством. Люди сами признаются, что приходят в театр отдохнуть и посмеяться и не хотят думать о проблемах. Да, мы просчитываем кассовые возможности спектаклей, но в то же время не можем играть одни комедии. Нужно заниматься искусством, а не только коммерцией. Так и с "Сымонам-музыкам": мы не рассчитываем на большие сборы, хотя я как режиссер постарался сделать максимально современный и интересный спектакль. Он нужен театру, нашей молодежи, чтобы они поварились в этой знаковой поэме. К слову, в ней играют практически все молодые артисты.

- А есть проблема с пополнением труппы молодыми актерами?

- Да, проблема актуальная. К сожалению, почти никто из выпускников-очников Белорусской академии искусств в областные города работать не идут. В последнее время берем молодых людей из витебского колледжа культуры и искусств, за это огромная благодарность педагогам. Затем начинающих артистов направляем на заочную форму обучения в академию искусств. Но тогда молодежь два раза в год примерно на месяц уезжает на сессию, а они в репертуаре, приходится его корректировать.

Еще один аспект, что некоторые молодые едут в Минск, снимаются в кино и сериалах, за съемочный день они могут получить как минимум половину месячной зарплаты в театре, поэтому не рвутся в провинциальный город.

- Касаясь премьеры спектакля "Сымон-музыка", почему из наследия Якуба Коласа взяли именно эту поэму?

- В ней вся квинтэссенция творчества классика, произведение очень полифоническое, охватывает много тем и проблем, которые показаны на белорусской основе, с нашими особенностями. Поэма о жизни, судьбе человека, о непонимании художника и народа, детстве и взрослой жизни, о смерти. Мир хочет нас изменить, и остаться самим собой было непросто во все времена. Например, в поэме жизнь Сымону подкидывает различные испытания, ему приходится делать то, что не по душе. Через такие ситуации проходят все - художник ты или нет. Поднятые Коласом темы в поэме всегда актуальны, просто обстоятельства со временем меняются.

- Почему взяли за основу спектакля первую редакцию поэмы 1918 года?

- Я работал с первой и третьей редакциями поэмы. Когда делал инсценировку, то что-то брал из первой, некоторые моменты из третьей, поэтому нельзя сказать, что спектакль будет на основе какой-то одной редакции. Текст 1918 года не так причесан, в нем есть что-то первородное. Колас и к Богу там больше обращается, потом это в советское время было убрано. Да, некоторые моменты писатель мастерски переделал, но, как по мне, поэма при этом что-то потеряла. Финал "Сымона-музыкі" у нас будет совсем другой, чем у классика, более трагический. Времена поменялись, и жизнь стала более жесткой.

- Вы сами работали над инсценировкой "Сымона-музыкі". Было сложно поэму адаптировать к театральной сцене?

- Да, трудности были. Несколько раз откладывал, не был готов, но весной собрался с мыслями и начал работать над инсценировкой. Видение будущего спектакля у меня было, оставалась объяснить задачи композитору, художнику. Но над текстом мы работаем и сейчас во время репетиций, сокращаем его. Сцена диктует свои правила, потому что когда читаешь сам - это одно, а на театральных подмостках видишь, что динамика теряется.

- Спектакль по поэме ставили на Коласовской сцене более 40 лет назад. Вы и сами во второй половине 1980-х играли Сымона. Актерский опыт помог в постановке?

- Мы, коласовцы, любим это произведение и с теплом вспоминаем тот спектакль, поставленный Валерием Мазынским. Во время работы я помнил ту постановку и не хотел повторять ее, искал иную форму. Долго думал над ней и пошел по другому пути. Нынешняя постановка будет более пластичной, танцевальной и музыкальной. Сымон даже будет петь зонги вживую в микрофон. Поэзия просится в музыкальное облачение. Для реализации задуманного хорошо свою работу сделали художник Светлана Макаренко, хореограф Диана Юрченко, Артем Краснобаев написал музыку. Кроме того, народный артист Беларуси Тадеуш Кокштыс воплощает сразу четыре образа - Старика, Курилы, Нищего и деда Данилы. Тадеуш Антонович будет как бы старый Сымон, который ведет молодого своими дорогами. Он все время на сцене вместе с ним, направляет и помогает ему через свои сменяющиеся образы.

- Ваш сын Артем не работает в театре, но пишет музыку к спектаклям. Передать свое видение родным людям проще?

- Наверное, да, отец с сыном найдут общий язык. Тем более Артем уже не первую постановку оформляет. Есть интересный факт: мой сын родился в день, когда я в 1986 году играл Сымона на сцене театра. Так что для меня и Артема эта поэма стала по-своему знаковой в жизни.

- После того как отметите очередную годовщину Коласовского театра, покажете премьеру "Сымона-музыкі", за что собираетесь взяться?

- После нового года планирую начать ставить драматическую комедию болгарского драматурга Христо Бойчева "Больница на краю света". Это совсем другое произведение, с элементами притчи. Пьеса рассказывает о человеческом мире иллюзий. Автор известный, его пьесы ставят по всему миру. На нашей сцене его работы еще не шли.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

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