Мемориальная доска композитору Игорю Паливоде открыта в Минске

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открыта мемориальная доска композитору Игорю Паливоде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

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Мемориальная доска известному белорусскому композитору установлена по улице Седых, 32. Ее композиционное и пластическое исполнение выдержано в лучших традициях классического и национального монументального искусства и отражает главную идею произведения - увековечение памяти композитора. В торжественном мероприятии приняла участие вдова композитора Ольга Паливода, а также артисты Белорусского государственного ансамбля "Песняры", поэты и музыканты, сотрудничавшие с Игорем Паливодой.

Игорь Паливода (1950-1996) работал в ансамбле "Песняры", совмещал работу аранжировщика в Национальном академическом концертном оркестре Беларуси под управлением Михаила Финберга с участием в джазовом коллективе Игоря Сафонова "Пятый угол". Среди работ композитора цикл "Веселые нищие" на стихи Роберта Бернса для ансамбля "Песняры", увертюра-фантазия "Раймонда" для камерного оркестра и литавры-соло по песням Раймонда Паулса, концерт для фортепиано с оркестром, кантата "Слово" на стихи российских и советских поэтов, поп-опера "Максим" на стихи Максима Богдановича, опера-песня "Беларушчына" на стихи Янки Купалы, песенный цикл "Матчын спеў" на стихи Аркадия Кулешова, цикл "Нёман" на народные тексты. В аранжировках Игоря Паливоды ансамбль "Песняры" исполнял такие известные песни, как "Беларусачка", "Людка", "Марыся", "Я все тот же", "Возвращение" и многие другие.-0-