Мемориальную доску композитору Олегу Молчану открыли в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие мемориальной доски в честь композитора Олега Молчана состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Доска установлена по адресу ул.Раковская, 20 на доме, в котором Олега Молчан родился и прожил свои первые годы. Идея того, какой должна быть мемориальная доска, принадлежит вдове композитора певице Ирине Видовой. "Уже сейчас Олег Молчан становится таким же символом для Минска, как Шопен для Варшавы, Моцарт для Вены. Судьба не очень много отвела ему времени, однако он успел создать много шедевров, оставил богатейшее культурное музыкальное наследие. Это наша гордость", - отметила она.

Вдова композитора Олега Молчана - Ирина Видова-Молчан

Замысел в жизнь воплотили известные белорусские скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов при участии Национального фонда поддержки правообладателей (Россия) и организационном содействии Белорусского союза музыкальных деятелей, а также Министерства культуры и Мингорисполкома.

Вдова композитора Олега Молчана - Ирина Видова-Молчан (в центре), скульптор, автор мемориальной доски - Ольга Нечай и скульптор – Сергей Оганов

"Увидев эскиз, который разработала Ольга Нечай, понял, что в нем есть потенциал и нужно делать дальше, - рассказал Сергей Оганов. - Из-за того что на момент создания доски я находился в другой стране, Ольга делала всю работу. Я включался в моменты, когда ей действительно были необходимы помощь и поддержка. Уверен, проект удался. Доска композитору именно на этом доме уже становится частью здания и его истории".

В скором времени Ольга Нечай и Сергей Оганов также будут делать надгробный памятник Олегу Молчану, который установят на Восточном кладбище в Минске.

Скульптор, автор мемориальной доски - Ольга Нечай

Выдающийся белорусский композитор с 1987 года работал в Белорусской государственной филармонии, сочинял песни и песенные циклы для солистов Национального академического концертного оркестра Беларуси, хоровых коллективов и вокальных ансамблей. Международное признание обрел в период сотрудничества с ансамблем "Песняры" и его художественным руководителем народным артистом Беларуси Владимиром Мулявиным. Олег Молчан награжден медалью Франциска Скорины, он был лауреатом международных и национальных музыкальных премий и конкурсов. Ушел из жизни 26 октября 2019 года в Женеве, находясь на лечении онкологического заболевания, с которым боролся около трех лет.-0-

Фото Павла Орловского