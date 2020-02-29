Мерааи: у представителя Беларуси на "Евровидении-2020" стильный номер и запоминающаяся песня

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2017", одна из ведущих финала национального отбора на "Евровидение-2020" певица Хелена Мерааи отметила корреспонденту БЕЛТА, что у проекта VAL - стильный номер и запоминающаяся песня. Именно это позволило ему победить в финале нацотбора.

Проект VAL представляет дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. Им удалось набрать наибольшее количество баллов от профессионального жюри и зрителей - 20 из 24 возможных. "Это очень креативные исполнители, у них стильный, европейский номер, и мне кажется, что в Нидерландах у них есть очень большие шансы. Песня достаточно быстро запоминается, поэтому я уверена, что у них все получится", - сказала Хелена Мерааи.

VAL представит Беларусь на "Евровидении-2020" 65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

В финале дуэт исполнил белорусскоязычную композицию "Да вiдна". "Это максимально стильный трек, с ним белорусский язык - идеальное комбо. Уверен, европейский зритель его оценит", - добавил еще один ведущий финала конкурса Евгений Перлин.

Финал нацотбора состоялся накануне в самом большом павильоне национальной киностудии "Беларусьфильм" и транслировался в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Всего на путевку на "Евровидение-2020" претендовали 12 исполнителей. Второе место разделили CHAKRAS и Ян Ярош, набравшие по 18 баллов.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.-0-