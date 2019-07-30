Мероприятия "Славянского базара" по безвизу посетили около 8 тыс. иностранцев

30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Около 8 тыс. иностранных граждан воспользовались безовизовым режимом и посетили мероприятия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году, сообщил на пресс-конференции директор форума Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В дни фестиваля прошло более 160 мероприятий, которые посетили свыше 300 тыс. человек. "Билетов было продано 72 тыс. - на 10% больше, чем в прошлом году. Хорошим подспорьем стал безвизовый режим: им воспользовалось около 8 тыс. иностранцев. В Латвии мы продавались на билетной платформе. Если в прошлом году без ее наличия было реализовано чуть более 50 билетов, то сейчас почти 1,3 тыс. У этого направления большая перспектива, мы уже ведем переговоры с Эстонией и Литвой о выходе на их рынки онлайн-продаж", - рассказал Глеб Лапицкий.

Анализируя программу прошедшего фестиваля, дирекция склоняется к тому, что количество мероприятий в Летнем амфитеатре, возможно, уменьшится. В прошлом году их было 18, программа этого года включала 16, оптимально - 12-14 мероприятий, считает Глеб Лапицкий. "Потому что организационно получаются накладки. Да и нужно учитывать возможность зрителя посетить все проекты. Кроме того, в этом году себя отлично зарекомендовал концертный зал "Витебск" - это стопроцентное попадание нынешнего форума. Все концерты прошли с аншлагом и на достойном уровне. Ведь не все артисты соотносятся с площадным, стадионным искусством, а находят зрителя в тысячном зале", - отметил директор "Славянского базара".

В следующем году планируется расширить джазовую программу фестиваля, она востребована у слушателей. Есть видение развития площади Победы как площадки форума. Могут появиться и новые, например, стадион. "Мы ждем предложений от людей. Нам намного легче будет работать, если увидим обратную связь. Мы адекватно относимся к критике и ждем конструктивного диалога", - добавил Глеб Лапицкий.

Журналисты интересовались, какие звезды могут приехать следующим летом. Глеб Лапицкий посчитал преждевременным говорить об этом, тем не менее не исключил, что на следующем фестивале может выступить Светлана Лобода.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходил с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия проводились 8-10 и 16-17 июля.-0-