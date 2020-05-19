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19 мая 2020, 15:01

"Место, где отдыхает душа": Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей

Памятник Серафиму Жировичскому
Памятник Серафиму Жировичскому

19 мая, Слоним /Корр. БЕЛТА/ В Жировичах отмечают значимые для всего православного мира даты - 550-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, передает корреспондент БЕЛТА.

Жировичская икона Божией Матери
Жировичская икона Божией Матери

Колокольня после реконструкции
Колокольня после реконструкции

Празднование пройдет в камерной обстановке. Сегодня состоятся всенощные бдения, завтра утром верующие соберутся на Божественную литургию. Все службы пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности и социальной дистанции.

Жировичская икона Божией Матери
Жировичская икона Божией Матери

Наместник Жировичского монастыря и ректор Минской духовной семинарии, Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий
Наместник Жировичского монастыря и ректор Минской духовной семинарии, Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий

Братский корпус и Успенский собор Жировичского монастыря
Братский корпус и Успенский собор Жировичского монастыря

Колокольня после реконструкции
Колокольня после реконструкции

"Это большой и значимый праздник. Встречаем его с радостью. Для нас - насельников, преподавателей и студентов - очень важно, чтобы обитель была местом отдыха для души и духа всех приходящих людей. Мы хотим, чтобы каждый мог здесь сбросить бремя грехов и ошибок, духовно и даже телесно укрепиться. Чтобы потом люди шли домой, к близким, на работу и на должном уровне исполняли возложенные обязанности и через это вносили вклад в процветание Отечества", - отметил наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

Успенский собор
Успенский собор

Успенский собор
Успенский собор

Успенский собор
Успенский собор

Наместник Жировичского монастыря и ректор Минской духовной семинарии, Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий
Наместник Жировичского монастыря и ректор Минской духовной семинарии, Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий

Новые колокола
Новые колокола

Архиепископ Гурий отметил помощь государства, которая оказывается монастырю на протяжении многих лет, в том числе в плане реконструкции, ремонта и восстановления объектов комплекса. Первоначально были отремонтированы здания семинарии, на территории обители выстроены гостевые помещения и трапезная. К празднику практически завершены работы по ремонту братского корпуса - одного из старейших зданий комплекса. Здесь будут жить преподаватели и учащиеся семинарии, насельники монастыря. Обновлена колокольня монастыря, обустроены святые источники, в том числе и старейший из них, расположенный под алтарем храма.

Еще одним знаменательным событием стала установка памятника преподобномученику Серафиму Жировичскому. Двухметровая бронзовая скульптура на гранитном постаменте установлена у входа в монастырь. "Это один из наших насельников, совершивший удивительный подвиг. В годы войны он вместе с подвижником путешествовал по стране, помогая людям вернуться к вере. Крестили, венчали, отпевали, помогали людям восстанавливать храмы", - отметил архиепископ Гурий. Впоследствии Серафим Жировичский был арестован и принял мученическую смерть.

Колокольня после реконструкции
Колокольня после реконструкции

Преобразились накануне праздника и сами Жировичи. Центральная площадь агрогородка полностью благоустроена, значимые объекты населенного пункта приведены в порядок, отремотированы дороги, жилые дома и инженерные сети.

Архиепископ Гурий отметил, что к праздничным датам планировали масштабные торжества с участием большого количества гостей и паломников. Из-за эпидемиологической ситуации мероприятия перенесены. Дата торжеств, во время которых состоятся освещение старейшего источника, памятника Серафиму Жировичскому и другие значимые мероприятия, станет известна позже.

Жировичская икона широко известна не только как чудотворный образ, но и как уникальное художественное и историко-культурное явление. Ее ценят и чтут православные верующие и католики. Она входит в список 100 самых значимых православных икон мира. Это самая маленькая из почитаемых Богородичных икон - овальный кусочек яшмы (5,6 см на 4,4 см) с рельефным изображением Богородицы с младенцем на руках. С иконой неразрывно связана история Свято-Успенского монастыря, этот комплекс - один из самых масштабных архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков на территории страны. За свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций в течение пяти столетий.-0-

Фото Леонида Щеглова

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