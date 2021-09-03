Метафорические текстильные панно Татьяны Козик представят в Минске 8 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка текстиля "У пошуках вольнага неба..." Татьяны Козик, приуроченная к 60-летию художницы, откроется 8 сентября в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Выставка представляет собой квинтэссенцию ряда ярких и пластично-выразительных проектов, которые Татьяна Козик в последние несколько лет организовала в выставочных залах Беларуси. Выставка впечатляет концептуальной и образной целостностью, широким диапазоном творческих поисков и экспериментов. А еще возвышенной поэтичностью, светлым настроением, метафоричностью, символизмом и, безусловно, глубинным ощущением художницей своих корней", - отметили организаторы.

Основа образов в работах художницы - это личные мысли, грезы, воспоминания. "Открытый воздух, полет, птица - едва ли не самые распространенные символические образы в творчестве Татьяны Козик. Неординарности и оригинальности созданных образных конструкций во многом содействует удачно найденный пластический язык. В гобеленах и текстильных панно мастерица уделяет особое внимание объему, а также продолжает эксперименты с формой в графических изображениях на льне", - рассказали в галерее.

"Пристрастие художницы к смешанным техникам не мешает ей использовать в своих композициях и элементы гладкого ткачества. Самый любимый материал Татьяны Козик - лен. Но во время работы над своими композициями она в свободных сочетаниях использует и другие материалы: шерсть, синтетику, кожу, дерево, металлическую сетку. Камертоном образности в произведениях являются весьма поэтичные, но вместе с тем концептуально емкие названия", - пояснили организаторы.

Куратор выставки кандидат искусствоведения Михаил Цыбульский отметил, что художественный текстиль Татьяны Козик - это не только замечательная попытка закрепить в нашем времени поэтику и традиции белорусского ткачества, но и желание акцентировать возможности современного текстиля как актуальной формы искусства. Это ощущается практически во всех представленных текстильных композициях.

Посетить экспозицию можно будет до 3 октября.-0-