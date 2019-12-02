Мезенцев: "Блокадная книга" Алеся Адамовича и Даниила Гранина - литературный подвиг

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Блокадная книга" Алеся Адамовича и Даниила Гранина является литературным подвигом. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на конференции, посвященной 100-летию Даниила Гранина и 40-летию выхода "Блокадной книги", в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы будем говорить о том, что удалось сделать Даниилу Гранину и Алесю Адамовичу 40 лет назад. "Блокадная книга" - это не просто книга, я думаю, мы все ее читали не один раз. Это литературный подвиг и подвиг человеческий", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"Блокадная книга" - документальная хроника блокады Ленинграда. Инициатива ее создания исходила от Алеся Адамовича. Авторы собрали 200 рассказов блокадников, которые были записаны на магнитофонную ленту. Общий объем материала составил 4 тыс. страниц. "Книга, которую многие называют Ленинградской библией, переведена на 15 языков. Сейчас идут переговоры о переводе на французский", - отметила Наталья Адамович - дочь Алеся Адамовича.

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