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11 июля 2020, 16:27

Международная ярмарка "Славянский калейдоскоп" пройдет в Витебске с 15 по 20 июля

Фото из архива
Фото из архива
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Латвийские артисты намерены участвовать в "Славянском базаре", несмотря на сложности с пересечением границы
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXI Международная универсальная ярмарка "Славянский калейдоскоп" пройдет в Витебске с 15 по 20 июля, сообщили БЕЛТА в Витебском отделении БелТПП, которое выступает его организатором.

"Славянский калейдоскоп" состоится во время XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Ярмарка в очередной раз станет одной из наиболее привлекательных торговых площадок фестивального города. Участие в ней - прекрасный шанс заявить о своей компании и продемонстрировать продукцию", - считают организаторы.

Экспозиция будет представлена на аллее вдоль ул.Кирова от пересечения с ул.Комсомольской до пересечения с ул.Космонавтов.-0-

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