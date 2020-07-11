Международная ярмарка "Славянский калейдоскоп" пройдет в Витебске с 15 по 20 июля

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Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
Латвийские артисты намерены участвовать в "Славянском базаре", несмотря на сложности с пересечением границы
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXI Международная универсальная ярмарка "Славянский калейдоскоп" пройдет в Витебске с 15 по 20 июля, сообщили БЕЛТА в Витебском отделении БелТПП, которое выступает его организатором.
"Славянский калейдоскоп" состоится во время XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Ярмарка в очередной раз станет одной из наиболее привлекательных торговых площадок фестивального города. Участие в ней - прекрасный шанс заявить о своей компании и продемонстрировать продукцию", - считают организаторы.
Экспозиция будет представлена на аллее вдоль ул.Кирова от пересечения с ул.Комсомольской до пересечения с ул.Космонавтов.-0-