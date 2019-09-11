Международная конференция "Традиции и современное состояние культуры и искусств" пройдет в Минске 12-13 сентября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Международная научно-практическая конференция "Традиции и современное состояние культуры и искусств" пройдет в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси 12-13 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Планируется, что в мероаприятии примут участие ведущие специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Великобритании. Цель конференции - обсуждение роли научных исследований в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театроведения, музыки, фотографии, кино, экранных видов искусств в решении актуальных задач современной культуры, а также поиск системных подходов к вопросу сохранения национальных культур и историко-культурного наследия в условиях глобализации.

На форуме выступят ученые из институтов этнологии и антропологии, археологии, славяноведения Российской академии наук, Лондонского университета, Института культурного наследия Министерства образования, культуры и исследований Молдовы, МГУ, Балтийского федерального университета им. И.Канта, Киевского национального университета культуры и искусств, Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и др.

Будут организованы круглый стол "Белорусское концертное исполнительство в контексте мировой культуры" и кинопоказ документальных фильмов из цикла "Белорусский народный календарь".-0-