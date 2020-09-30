Международная программа "ТЕАРТа" откроется 7 октября показом "Онегина"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Х Форум "ТЕАРТ" объявил международную программу. В Культурном хабе "Ок16" в Минске со 2 по 24 октября покажут в записи 18 спектаклей из России, Польши, Литвы, Латвии и Германии. На экране - постановки из программы фестивалей в Авиньоне, Эдинбурге, Берлинского Theatertreffen, проекта "Фестиваль "Золотая маска". Видеопоказы лучших российских спектаклей. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Международная программа откроется 7 октября показом спектакля "Онегин" российского театра "Красный факел". "Режиссер Тимофей Кулябин обращается к классическому "Евгению Онегину", при этом не оставляя в нем ничего узнаваемого. В атмосфере спектакля, буквально из ничего, рождается невероятная реальность, на первый взгляд не имеющая никакого отношения к эпохе Александра Пушкина. Нет ни балов, ни вееров, ни лорнетов. И никакой "энциклопедии русской жизни". Только чувства и страсти. Искренность и заблуждения. Движение навстречу друг другу и потери", - рассказали организаторы.

Оперный сериал "Сверлийцы" из пяти частей "Электротеатра Станиславский" - один из самых смелых творческих экспериментов в международной программе форума. Борис Юхананов создал его по собственному роману. Спектакль рассказывает о фантастической Сверлии - стране, которая существует параллельно земной реальности и пребывает одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Зрелище можно будет увидеть в записи 8, 10 и 11 октября.

Форум предлагает посмотреть 9 октября спектакль "Анатомию суицида" Кэти Митчелл (Дойчес Шаушпильхаус, Германия). В основе - драма Элис Бёрч о трех поколениях женщин, которые страдают от депрессии и решают покончить с собой. Ранее эта история была показана во время одного из главных театральных фестивалей Германии - Theatertreffen.

Постановка "2007: Макбет" Гжегожа Яжины (Театр "ТР-Варшава", Польша) по мотивам трагедии Уильяма Шекспира представят 10 октября. Действие разворачивается на американской военной базе на территории современного Ирака. Макбет командует рискованной военной операцией, которая положит начало серии жестоких убийств. По словам организаторов, пропустить просмотр нельзя. "Яжина - один из самых известных театральных режиссеров, чье имя связано с революцией в польском театре. Его спектакль "У нас все хорошо" был показан на фестивале в Минске в 2011 году", - отметили они.

10 октября пройдет показ "Лир" Константина Богомолова (Санкт-Петербургский государственный драматический театр "Приют Комедианта") из программы "Фестиваль "Золотая Маска". Видеопоказы лучших российских спектаклей". В 2013 году спектакль Константина Богомолова уже был представлен во время "ТЕАРТа". События постановки разворачиваются в 1941 году. Глава СССР проклял младшую дочь, и она эмигрировала в Германию к мужу Заратустре. Великая Отечественная война начинается, когда она, комсомолка, приводит немцев к стенам Кремля, чтобы спасти своего отца. В спектакле мужчины играют женщин, женщины - мужчин, а самого Лира - феноменальная Роза Хайруллина.

"Пермские боги" Дмитрия Волкострелова (копродукция Пермского "Театра-Театра" и Пермской государственной художественной галереи) покажут 11 октября. "Это эссе о связи искусства, религии и современного человека. В его основе лежит исследование уникального пермского феномена - коллекции деревянной скульптуры XVII–XIX веков. Дмитрий Волкострелов - один из самых известных и титулованных молодых режиссеров России, он прославлен своими нестандартными спектаклями. Несмотря на то, что он ни разу не приезжал в Минск, его спектакли много раз были показаны на форуме. Также в 2013 году состоялась премьера совместного проекта режиссера и "АРТ Корпорейшн" - спектакль "Печальный хоккеист" по пьесе Павла Пряжко", - обратили внимание организаторы.

Показ спектакля "Ромео и Джульетта" (ОКТ / Вильнюсский городской театр, Литва) режиссера Оскараса Коршуноваса будет 12 октября. На основе классического текста режиссер поставил настоящую социальную драму и исследует, как любовь может жить и процветать в атмосфере ненависти и войны.

"Пять легких пьес" Мило Рау (Campo & IIPM; Швейцария, Германия, Бельгия) состоится 13 октября. По сюжету дети попадают в эмоциональные и политические нелепости и бездонные пропасти взрослого мира. Спектакль является своеобразным экспериментом по воспроизведению фрагментов человеческой истории в пяти частях. На следующий день гости форума смогут увидеть "Долгую жизнь" Алвиса Херманиса (Новый Рижский театр; Рига, Латвия). Спектакль знаком белорусам с времен III "ТЕАРТа". Здесь поднимается одна из непопулярных тем современности - тема старости. Увидеть работу режиссера можно будет 14 октября.

"Сны Райниса" (Латвийский национальный театр; Рига, Латвия) - это постановка Кирилла Серебренникова. 15 октября запланирован показ уникального творческого эксперимента, посвященного 150-летию Райниса, одного из отцов латышской национальной идентичности. "Это путешествие по жизни величайшего поэта с использованием стихов, снов и воспоминаний из его дневников", - утверждают в "ТЕАРТе".

Один из самых обсуждаемых театральных проектов России предлагают увидеть 16 октября. Продюсер Леонид Роберман представляет проект Дмитрия Крымова "Борис". Спектакль-метафора о судьбе России, ее правителях и вечных ценностях создан по мотивам исторической драмы Александра Пушкина "Борис Годунов". 17 октября будет возможность насладиться одним из ведущих немецких режиссеров Франком Касторфом и его спектаклем "Идиот" (театр "Фольксбюне", Берлин, Германия). В постановке город, в котором собираются персонажи, раскинулся по всему театру. В этот пейзаж и общество врывается князь Мышкин. Люди, с которыми сталкивается идиот, разносят в пух и прах рациональность европейского разума. Свобода ведет их не к моральным поступкам, а к действиям против собственной выгоды, поиску боли, сжиганию денег, нигилизму, убийству и самоубийству.

Минчане смогут посмотреть 22 октября хореографический спектакль Анжелена Прельжокажа "Белоснежка" (Балет Прельжокаж, Национальный хореографический центр Экс-ан-Прованс, Франция). Современный романтический балет основан на сказке братьев Гримм, в котором Анжелен Прельжокаж работает со всеми 26 танцорами труппы. Костюмы для балета создал сам Жан Поль Готье. 24 октября состоится специальный закрытый показ спектакля "Мы уезжаем" Кшиштофа Варликовского ("Новый Театр", Варшава, Польша). "Пьеса Ханоха Левина "На чемоданах" повествует о героях, которые стараются уйти как можно дальше "отсюда", но никому не хочется уходить из дома. Назревает мятеж, идет мужественная борьба против попыток присвоить территорию свободы и заключение в мирные режимы в обмен на подчинение", - объяснили организаторы.

После некоторых показов международной программы гости смогут задать свои вопросы постановочной команде.

Спектакли международной программы "ТЕАРТа" пройдут в культурном хабе "Ок16". Организаторами выступают центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Форум проходит при поддержке ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" и ОАО "Белгазпромбанк".-0-