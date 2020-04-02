Международная текстильная выставка пройдет в Минске

2 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Международная текстильная выставка, приуроченная ко Второму открытому фестивалю декоративного творчества "ТекСтильный букет", пройдет в Национальном центре современных искусств. Ее открытие запланировано на 10 апреля, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Мастера из Беларуси, России и Казахстана продемонстрируют зрителю как традиционные техники текстильного искусства, так и эксперименты с трансформацией текстильной поверхности в объемную трехмерную плоскость", - рассказали в НЦСИ.

В экспозиции будут представлены работы мастеров из Казахстана - Малика Муканова и Бауыржана Досжанова. Их гобелены в технике ручного ткачества отличаются декоративностью художественного языка, характерной тканой фактурой и богатством цветосочетаний. Художница из России, мастер лоскутного шитья Наталья Косьянковская представит персональную выставку "Славянские традиции".

С белорусской стороны в выставке примут участие победители и призеры IV Белорусского триеннале декоративно-прикладного искусства, коллективные проекты минского квилт-клуба лоскутного шитья "Валошки", а также работы мастеров, отобранные экспертным советом Второго открытого фестиваля "ТекСтильный букет". Трехмерные арт-объекты Анастасии Арайс и Христины Высоцкой продемонстрируют новые творческие направления, включающие эксперименты с масштабом, формой, содержательной идеей и цветом. Отдельным проектом на выставке будет представлена витебская школа художественного текстиля. "Произведения Натальи Лисовской, Светланы Баранковской, Татьяны Маклецовой и Виолетты Некрасовой отображают традиции и новаторство витебских мастеров, а также демонстрируют тенденции и перспективы развития современного белорусского текстильного искусства", - добавили в НЦСИ.

Выставка будет работать по 10 мая.

Международный фестиваль декоративного творчества "ТекСтильный букет" планируется провести с 22 по 26 апреля. Он направлен на демонстрацию творческих достижений мастеров, работающих с различными материалами художественного текстиля. Во время фестиваля состоятся мастер-классы, лекции, творческие встречи с авторами, презентации, дефиле.-0-