Международная выставка работ художников на самоизоляции открылась в НЦСИ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка художников на самоизоляции "Ongoing Conversation. Часть 4. Злучаныя разам+" открылась сегодня в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

Пять залов, отведенных для проекта, разместили в себе около 300 работ. Свои произведения представили художники из Австралии, Беларуси, Бельгии, Гонконга, Ганы, Германии, США, Иордании, Ирана, Малайзии, Марокко, Мексики, Непала, Нигерии, Нидерландов, Кореи, Польши, России, Турции, Франции, Чили, Швейцарии и Японии.

"Экспозиция начинается сразу же после входа на второй этаж НЦСИ, и мне было важно разместить работы белорусских авторов в самом начале, - рассказала куратор проекта Суде Дадрас. - Это работы Христины Высоцкой, Маргариты Щемелевой, Марии Разумович, Александры Норкевич и Анастасии Сильченко".

Концепция выставки заключается в том, что все работы были сделаны во время самоизоляции. Весь проект делится на три части: работы приглашенных художников, тех, кто участвовал по собственным заявкам, и работы участников проекта.

"Выставка "Злучаныя разам+" - это лишь часть большого проекта Ongoing Conversation, который начался около пяти лет назад. Он был частью моей магистерской учебной программы в Университете штата Джорджия в Атланте. Ongoing Conversation соединяет искусство инсталляции, текстильное и видеоискусство для того, чтобы рассказать об истории человечества, языках, коммуникации и жизни людей. Тут находят место и вопросы большого объема информации и информационного мусора, в котором мы сейчас оказались", - подчеркнула Суде Дадрас.

Как отметила куратор, основная миссия проекта - объединить вместе художников с разными историями и техниками. "Это большой культурный обмен и возможность увидеть вживую работы со всего мира. Для проекта я искала единомышленников через социальные сети и увидела аккаунт белорусской художницы Христины Высоцкой. Я долго за ней наблюдала и мне понравились ее работы. Затем я познакомилась и с другими мастерами - так родилась идея размещения этого проекта в Беларуси. Хочется отметить, что у нас здесь собралась дружная и трудолюбивая команда. Я влюбилась в Минск", - акцентировала внимание она.

В первом зале разместили работы приглашенных художников. Они выполнены из текстиля в авторских техниках. "Большое внимание художники уделяли важной теме во всем мире - разумное использование материалов. Здесь ткани дается новая жизнь. Тут можно увидеть много символов, тему старых культов, техники экопечати, цианотипии, натурального крашения, старинные японские техники штопанья, печати и работы художников свободного стиля", - отметила куратор выставки.

Работы Суде Дадрас также есть в экспозиции. Она называет себя мультидисциплинарным художником и создала инсталляцию с использованием старых тканей, для украшения которых были использованы чай и ржавчина. Художница работает в авторской технике шинели, в которой штопаются семь слоев ткани.

Во втором зале представлены произведения более маленького формата, и практически все они выполнены из текстиля. Там можно увидеть растаявшее мороженое из латекса, инсталляцию в форме персидского ковра с логотипами разных марок: от кофе до шоколада, дневники из ежедневных предметов быта, собранных во время пандемии.

"Третий зал - сердце проекта, и его история началась 23 февраля 2020 года, когда весь мир понял, что мы остаемся на карантине. Многие из нас оказались заключены дома и остались лишены общения. Я начала думать, как можно дать возможность художникам продолжать быть продуктивными в это время. Единственным вариантом оказалась почтовая служба, ведь это то, что продолжало работать. Тогда я начала создавать ткани размером 20х20 см с авторской печатью и минимальной художественной доработкой. Начатые фрагменты отправлялись художникам из США с просьбой проявить свои эмоции на тканях и выразить на них то, что они чувствуют", - поделилась Суде Дадрас.

В экспозиции этого зала представлено более 200 работ формата писем на тканях, а также открытки и посылки со всего мира. По словам организаторов, это была первая возможность для творческих людей почувствовать себя живыми и начать творить снова.

Одна из участниц выставки - белорусская художница Христина Высоцкая, представила работу "Полароиды. Изоляция". "Они выполнены в технике батик - роспись по шелку с использованием горячего воска. Это технически сложный процесс, который похож на печать литографии. Двигаясь от самого светлого до темного цвета, рисунок наносится воском, закрывая светлые части. Здесь получается около 6 слоев. На этих картинах изображен несуществующий город, но вдохновленный атмосферой Минска, в котором мы живем. Однако здесь главная тема - одиночество, когда ты один на один с собой, а вокруг нет связи и никакого контакта с другими людьми", - рассказала Христина Высоцкая.

Проект уже увидели жители Турции, Японии и США. Выставка в Минске является четвертым изданием проекта Ongoing Conversation. Сам проект - это платформа, созданная для демонстрации работ художников с разным опытом на площадках по всему миру, которая совмещает более 1 тыс. художников из 23 стран.

Суде Дадрас - художник и куратор выставки из Ирана. Девушка живет и работает в США с 2014 года. Является основателем проекта Ongoing Conversation. Преподаватель Университета Джорджии (Атланта, США).

Проект будет работать до 31 октября.-0-