20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Международные Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут 30-31 мая в Минске. Их тема в этом году - "Наследие святых Кирилла и Мефодия в мировой духовной культуре". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения объединяют специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Форум является уникальной площадкой для рассмотрения научных трудов в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира. На этот раз к участию в чтениях приглашены более 100 специалистов, среди которых ученые из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Открытие конференции состоится 30 мая в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау. В церемонии открытия и пленарном заседании примут участие главы христианских конфессий Беларуси, представители органов госуправления, министерств и ведомств, научных учреждений, ректора вузов, представители дипломатического корпуса. Второй день работы конференции пройдет в здании Института теологии БГУ и Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла, где состоялись и проходили первые чтения. Завершится форум итоговым круглым столом.

Организаторами юбилейных чтений выступают Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского. Чтения проходит при поддержке Мингорисполкома, Белорусского Экзархата, министерств культуры и образования.-0-