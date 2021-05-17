17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневные XXVII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения стартуют 18 мая в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

"В этом году форум пройдет под эгидой 100-летия БГУ. Темой заявлена "Духовное значение служения святого благоверного князя Александра Невского в контексте истории (к 800-летию со дня рождения)". На церемонии открытия с приветственным словом выступят митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор БГУ Андрей Король. Участниками пленарного заседания станут главы христианских конфессий Беларуси, сотрудники органов государственного управления, представители дипломатического корпуса разных стран", - рассказали в пресс-службе.

Всего свое участие в чтениях подтвердили около 90 представителей научной и культурной общественности, руководителей, преподавателей, аспирантов и студентов государственных и церковных учреждений образования из Беларуси, России и Азербайджана. Они выступят с докладами в следующих секциях: "Христианские ценности в системе образования", "Богословское наследие митрополита Филарета", "Духовно-нравственные основы белорусской культуры: наследие свв. Мефодия и Кирилла в современном мире", "Библия в истории и культуре", "Медицина и духовность: вопросы современной биоэтики", "Актуальные проблемы религиоведения в XXI веке", "Межконфессиональный диалог в пространстве науки и культуры".

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования, Белорусская православная церковь, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, Международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла".-0-