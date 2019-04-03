Международные книговедческие чтения соберут в Минске исследователей из шести стран

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Международные книговедческие чтения пройдут в Национальной библиотеке Беларуси 4-5 апреля. Они приурочены к 40-летию научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки. Плодотворная работа многих сотрудников отдела способствовало становлению и развитию отличительной национальной книговедческой школы, рассказали БЕЛТА в НББ.

"Тематика конференции будет разнообразной и характеризоваться неизменным интересом к книжной культуре Беларуси и осмыслением ее феномена в мировом контексте. Традиционно проблемное поле конференции будет включать вопросы истории рукописной и печатной книжной культуры от древности до современных тенденций развития. В течение двух дней пройдут пленарное заседание, семь секций и открытие выставки "Хранители раритетов" в галерее "Лабиринт" и Музее книги", - анонсировали в библиотеке.

В этом году книговедческие чтения объединят более 300 книговедов, историков, филологов, культурологов и философов из Беларуси, Великобритании, Литвы, Польши, России и Украины, которые представят результаты новейших исследований по истории рукописного и печатного книжного наследия. "Мероприятие даст возможность поделиться результатами научных достижений, поспособствует налаживанию диалога и сотрудничества между исследователями разных стран, выработке оптимально эффективных подходов для решения назревших проблем, а главное - вдохновит участников на новые идеи и проекты", - отметили организаторы.

Книговедческие чтения проводятся с 1998 года. Организаторами выступают Министерство культуры и Национальная библиотека Беларуси. Партнеры научного мероприятия - проект Европейского союза MOST и Польский институт в Минске.-0-